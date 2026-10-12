Mistrzostwa Świata Disco Dance 2026 w Elblągu

7 i 8 listopada 2026 roku w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu odbędą się Mistrzostwa Świata Disco Dance. Wydarzenie zgromadzi tancerzy z różnych krajów, którzy powalczą o tytuły mistrzowskie, prezentując swoje umiejętności, efektowne choreografie i taneczną energię.

Zawody obejmą trzy dyscypliny: Disco Dance, Acrobatic Disco Dance oraz Disco Slow. Publiczność będzie mogła zobaczyć występy solowe i duety, a także rywalizację zespołów w Disco Dance. Zawodnicy wystąpią w różnych kategoriach wiekowych (Junior I i II, Youth, Adult) oraz różnych kombinacjach (Solo, Duo, Small i Large Team).

Dwa dni zawodów będą dla widzów okazją, by zobaczyć, jak tancerze i grupy taneczne łączą technikę się z muzykalnością, kondycją i sceniczną ekspresją. Dynamiczne układy, wymagające elementy akrobatyczne i różnorodność stylów sprawią, że na parkiecie nie zabraknie energii i emocji. Podczas tej rangi zawodów spodziewać można się widowiskowych pokazów i wielu okazji do zachwytu.

Bilety na zawody 7 i 8 listopada można kupić online na sobotę oraz online na niedzielę, a także w kasie CSE „Światowid”.

Szczegółowe informacje i program wydarzenia będą dostępne na stronie mistrzostwa.swiatowid.elblag.pl