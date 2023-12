Mistrzowskie piękno i harmonia na lodowisku Helena 

Takiego wydarzenia w Elblągu jeszcze nie było. W najbliższy weekend (8-10 grudnia) łyżwiarze figurowi opanują halę lodowiska Helena przy ul. Karowej. Po raz pierwszy w naszym mieście odbędą się mistrzostwa Polski w łyżwiarstwie synchronicznym, a wcześniej Puchar Elbląga w łyżwiarstwie figurowym.

To będzie największe wydarzenie łyżwiarskie w Elblągu. W najbliższy weekend na lodowisku Helena przy ul. Karowej odbędą się zawody w łyżwiarstwie figurowym: w piątek i sobotę solistki i soliści z całej Polski powalczą o Puchar Elbląg, a po nich do rywalizacji w sobotę i niedzielę przystąpią formacje (mogące liczyć od 8 do 20 osób), które będą rywalizowały o tytuły mistrzów Polski w łyżwiarstwie synchronicznym. Organizatorzy spodziewają się udziału około 500 zawodniczek i zawodników. Wstęp na zawody jest bezpłatny.

Łyżwiarstwo figurowe to dyscyplina olimpijska. W Elblągu jest obecna za sprawą Uczniowskiego Klubu Sportowego Szóstka, który powstał w 2006 r., a w gronie założycielek była m.in. obecna prezes klubu Beata Kukowska. Obecnie w klubie trenuje około 80 łyżwiarzy w różnych kategoriach wiekowych.

Łyżwiarstwo figurowe od osób, które uprawiają tę dyscyplinę sportu, wymaga kondycji, a także zdolności tanecznych, poczucia rytmu, gibkości ciała oraz koordynacji ruchów. O tym, jak widowiskowa jest to dyscyplina sportu, będzie można się przekonać w ten weekend, odwiedzając lodowisko Helena.

- Zapraszamy do kibicowania i oglądania na żywo. To wyjątkowe wydarzenie na lodowisku Helena. Czekamy na kibiców i mamy nadzieję, że będą głośno bili brawa – informuje UKS Szóstka.

W związku z organizacją zawodów, w tym okresie ślizgawki ogólnodostępne odbędą się 10.12 (niedziela) o godz. 16:50 i 17:50.

Program zawodów

Puchar Elbląga w łyżwiarstwie figurowym

piątek godz. 13:00-20:00;

sobota godz. 8:30-14:00

Mistrzostwa Polski w łyżwiarstwie synchronicznym

sobota godz. 15:00-20:45, uroczyste otwarcie godz. 18:00

niedziela godz. 10-14:50, uroczyste zakończenie godz. 15:00

Organizatorem zawodów są UKS Szóstka Elbląg oraz KS Ice'n'roll Bydgoszcz. Wydarzenia organizowane jest przy wsparciu Miasta Elbląg oraz Polskiego Związku Łyżwiarstwa Figurowego. Sponsorami i partnerami bez których ciężko byłoby zorganizować tak dużą imprezę są: Rockfin, Dremex, Reproskan, Hotel „Europa”, Cleener, Sklep „Pasja”, MOSiR w Elblągu, Zespół Szkół i Placówek Sportowych z Oddziałami Sportowymi.

Honorowy patronat nad wydarzeniami objął prezydent Elbląga Witold Wróblewski.