Mlexer wrócił do II ligi

- Stać nas na miejsce w pierwszej szóstce - mówią tenisiści stołowi elbląskiego Mlexera. W niedzielę elbląski beniaminek rozpoczyna rywalizację w II lidze. W Hali Sportowo-Widowiskowej elblążanie podejmą AZS Olsztyn. Zobacz zdjęcia.

Po kilku latach w III lidze, w ubiegłym sezonie tenisiści stołowi Mlexera Elbląg wygrali swoją grupę i awansowali do II ligi. Rywalizacja na tym szczeblu rozpocznie się w niedzielę (3 października). W pierwszej kolejce elbląski beniaminek w Hali Sportowo-Widowiskowej w Elblągu podejmie AZS Olsztyn. Początek spotkania o godzinie 11, wejście do sali tenisa stołowego od osiedla za Politechniką. Pewną ciekawostką dotyczącą olsztyńskiego zespołu jest fakt, że gra tam prezes Warmińsko - Mazurskiego Związku Tenisa Stołowego. - Przez to, że ma taki tytuł, na pewno nie będzie mu łatwiej przy stole. Liczę na nasze zwycięstwo i w ten sposób dobrze wejdziemy w ligę - mówi Andrzej Makowski, tenisista Mlexera Elbląg.

Mlexer będzie rywalizował w grupie mazowiecko-warmińsko-mazurskiej. Rywale elblążan to: AZS Olsztyn, KTS Kozienice, Morliny II Ostróda, IKRTS Józefów, Return Piaseczno, KTS Nowy Dwór Mazowiecki, Spójnia Warszawa, GKTS Wiązownia, Lupus Warszawa, Victoria Jedlińsk, Lima Pruszków, MUKS Gąbin.

- Z silnych rywali na pewno trzeba wymienić zespoły z Ostródy, Nowego Dworu Gdańskiego oraz Spójnię Warszawa. Do każdego rywala podchodzimy tak samo. Bez względu czy gramy z zespołem teoretycznie mocniejszym, czy słabszym - wyjaśnia Andrzej Makowski. - Nie można zbytnio kalkulować, bo wtedy zdarzają się przykre niespodzianki.

- Ciekawy projekt jest w Nowym Dworze Mazowieckiem, gdzie trenują młodzi chłopcy. Stać ich na podjęcie walki o awans. O powrót na zaplecze Superligi pewnie powalczy GKTS Wiązownia - dodaje Wojtek Chrząszcz.

- Za szybko jeszcze wskazywać faworytów. Zmieniły się składy u naszych rywali. Realnie będzie można oceniać po pierwszej kolejce - Tomasz Libura, kolejny zawodnik Mlexera tonuje nastroje. I jednocześnie zapowiada: - Stać nas na pierwszą trójkę.

W pierwszej rundzie gra toczy się systemem każdy z każdym (bez rewanżów). Potem liga zostanie podzielona na dwie grupy: mistrzowską (drużyny z miejsc 1-6) oraz spadkową (zespoły z miejsc 7-13). Triumfator rozgrywek rozegra baraże o awans do I ligi ze zwycięzcą grupy lubelsko - podlaskiej. Do III ligi spadną trzy ostatnie zespoły. Ta liczba może się zwiększyć w zależności od wyników baraży o I ligę i liczbę spadkowiczów z wyższej ligi.

- Mecz z Ostródą będzie dla mnie w jakiś sposób szczególny. Przez wiele lat grałem w Morlinach, w Ostródzie spędziłem bardzo dużo czasu. Niezmiernie się cieszę, że już w trzeciej kolejce zmierzymy się w Elblągu z drużyną Morlin - mówi Wojtek Chrząszcz. - Przyszedłem do Elbląga, ponieważ pojawiła się wizja zbudowania czegoś fajnego. I chciałbym dołożyć do tego swoją cegiełkę.

Mocny skład elblążan

W elbląskiej drużynie warto zwrócić uwagę na Piotra Kołacińskiego - byłego wieloletniego trenera ekstraklasowego Dekorglasu Działdowo, z którym awansował do finału Superligi i zdobył Puchar ETTU. Jako zawodnik z AZS Gdańsk zdobył brązowy medal Drużynowych Mistrzostw Polski, grał w reprezentacji Polski. Jako trener Dekorglassu zdobył cztery medale mistrzostw Polski. Był trenerem młodzieżowej reprezentacji Polski do lat 21, współpracował m. in. z Wong Chun Ting, Kenta Matsudaira, Wang Yang i Patrykiem Chojnowskim. Pomagał Natalii Partyce w przygotowaniach do igrzysk olimpijskich w Tokio, obecnie współpracuje z kadrą Polski młodzików i juniorów.

Warto też zwrócić uwagę na Andrzeja Makowskiego - dwukrotnego brązowego medalistę Australian Open. Pewną ciekawostką dotyczącą tego zawodnika jest gra w reprezentacjach... Andory i Monako. W barwach tych państw zdobył pięć medali na Igrzyskach Europejskich Najmniejszych Krajów Europy (jeden złoty, dwa srebrne i dwa brązowe). W swoim sportowym życiorysie ma też występy w drugiej niemieckiej Bundeslidze w zespole TTC Altena I SV Siek. Do jego największych osiągnięć w roli trenera należy zdobycie trzech medali mistrzostw Europy przez reprezentantów Polski na mistrzostwach Europy kadetów w Swechat w Austrii.

Elblążanie pozyskali też dwóch młodych, utalentowanych zawodników z Ostródy. Wojciech Chrząszcz był członkiem kadry narodowej juniorów, dwukrotnie zdobył brązowy medal mistrzostw Polski juniorów w drużynie, ma też medale mistrzostw Polski w młodszych kategoriach wiekowych. Był też zawodnikiem drużyny Morlin Ostróda, gdy ta awansowała do I ligi.

Drugim młodym tenisistą pozyskanym przez Mlexera jest Krystian Kawiak - dwukrotny brązowy medalista mistrzostw Polski juniorów. Mimo młodego wieku rozegrał już jeden sezon w I lidze oraz kilka sezonów w drugiej. Skład beniaminka II ligi uzupełniają elblążanie: doświadczony Tomasz Libura - w Mlexerze „od zawsze“, z elbląską drużyną przetrwał spadek do III ligi. Był jednym z architektów powrotu elblążan do II ligi w ostatnim sezonie. Szóstym zawodnikiem jest kolejny elblążanin: Radosław Cieśliński.

- Mamy dwóch starszych zawodników, z dużym doświadczeniem, dwóch młodych, którzy byli w juniorskiej czołówce w województwie warmińsko - mazurskim. Takie połączenie doświadczenia z młodością zawsze przynosi dobre rezultaty - mówi Tomasz Libura. - Żeby wygrywać mecze trzeba mieć czterech silnych zawodników. Jedno słabsze ogniwo, to obniża wynik całej drużyny.

Na co stać Mlexer? - Głównym celem jest awans do grupy mistrzowskiej i myślę, że jesteśmy w stanie to zrobić. Nie lubię przed sezonem wydawać jakiś sądów. To jest sport i liga wszystko zweryfikuje - mówi Andrzej Makowski.

- Liga jest wyrównana, w każdym meczu chcemy zagrać jak najlepiej, powalczyć o każdą piłkę i każdy punkt. Pierwsza szóstka jest w naszym zasięgu - dodał Wojtek Chrząszcz. - Myślę, że jesteśmy taką drużyną, która może „napsuć krwi“ rywalom.

W III lidze rywalizować będzie druga drużyna Mlexera. Domowe mecze elblążanie rozgrywają w sali do tenisa stołowego w Hali Sportowo-Widowiskowej w Elblągu (al. Grunwaldzka 135; wejście od osiedla)

Skład Mlexera Elbląg na II ligę: Piotr Kołaciński, Andrzej Makowski, Wojciech Chrząszcz, Krystian Kawiak, Tomasz Libura, Radosław Cieśliński

Terminarz pierwszej rundy II ligi:

3 października: EKS Mlexer-AZS Olsztyn

10 października: KTS Kozienice-EKS Mlexer

24 października: EKS Mlexer-Morliny II Ostróda

6 listopada: IKRTS Józefów-EKS Mlexer

14 listopada: EKS Mlexer-Return Piaseczno

21 listopada: KTS Nowy Dwór Mazowiecki-EKS Mlexer

5 grudnia: EKS Mlexer-Spójnia Warszawa

12 grudnia: GKTS Wiązowna-EKS Mlexer

Terminy czterech ostatnich kolejek nie zostały jeszcze ustalone. Odbędą się one w 2022 r.

10 kolejka EKS Mlexer-Lupus Warszawa

11 kolejka Victoria Jedlińsk-EKS Mlexer

12 kolejka EKS Mlexer-Lima Pruszków

13 kolejka MUKS Gąbin-EKS Mlexer