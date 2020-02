Młode siatkarki Truso walczyły w Stężycy

W rozegranym awansem meczu II ligi siatkówki kobiet elbląska Energa MKS Truso zagrała w Stężycy z miejscową Wieżycą. W głównej roli wystąpiły tam kadetki, które przygotowują się do finałowego turnieju o mistrzostwo województwa w swojej kategorii wiekowej.

Pierwotnie mecz Wieżycy z Truso miał się odbyć 15 lutego, jednak oba zespoły zdecydowały się rozegrać go we wcześniejszym terminie. Do Stężycy udały się jedynie elbląskie kadetki, starsze zawodniczki dostały wolne. Trenerzy Andrzej Jewniewicz i Wojciech Samulewski zdecydowali, że będzie to dla młodych siatkarek dobre przetarcie przed pierwszym finałowym turniejem o mistrzostwo województwa w ich kategorii wiekowej, który zostanie rozegrany w najbliższy weekend. W drużynie gospodarza na parkiecie również pojawiły się kadetki, trener dał szansę gry także kilku juniorkom. Pierwsze dwa sety spotkania były bardzo wyrównane i żadna z drużyn nie potrafiła sobie wypracować znaczącej przewagi. W końcówce pierwszej partii więcej szczęścia miały miejscowe siatkarki i to one cieszyły się z wygranej 25:23. Po zmianie stron elblążanki były bliskie wyrównania stanu rywalizacji, bo prowadziły 22:20. Niestety proste błędy w postaci popsutych zagrywek, umożliwiły rywalkom doprowadzenie do remisu, a potem przechylenie szali zwycięstwa na swoją korzyść (25:23). W trzecim secie zdecydowanie lepiej prezentowały się zawodniczki Wieżycy. Elblążanki jakby podłamane poprzednimi partiami, nie podjęły już walki i przegrały 17:25 i całe spotkanie 0:3. Mimo porażki dla młodych siatkarek Truso był to bardzo pożyteczny sprawdzian, bowiem brakuje im rywalizacji z zespołami grającymi na wysokim poziomie, a takim niewątpliwie jest Wieżyca Stężyca.

Wieżyca Stężyca - Energa MKS Truso Elbląg 3:0 (25:23; 25:23; 25:17)

Truso: Łukaczyk, Wilamowska, Fiedorowicz, Wilemska, Katyszewska, Kuczyńska, Szaruga (l), Źródło, Jachimczyk, Tarmasewicz, Tarnecka.

Najprawdopodobniej 29 lutego II-ligowa Energa MKS Truso zagra przed własną publicznością z UKS ZSMS Poznań. Z kolei w weekend (8-9 lutego) kadetki Truso zawalczą w Elblągu w turnieju finałowym o mistrzostwo województwa, w którym zmierzą się z SMS Ostróda, UKS Mikro Ełk oraz UKS Chemik SMS Olsztyn.