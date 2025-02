Młody hokej na elbląskim lodowisku

W niedzielę (9 lutego) na lodowisku Helena w Elblągu ponownie stało się areną sportowych emocji. Odbył się turniej ligowy minihokeja dla dzieci z roczników 2015 i młodszych. W sportowych zmaganiach wzięło udział sześć drużyn: GAS Olivia I, GAS Olivia II, GKS Stoczniowiec, HUKS Niedźwiadki Gdynia, UKS Wikingowie I oraz UKS Wikingowie II – łącznie niemal 80 młodych zawodników!

Turniej rozegrano w systemie "każdy z każdym", co oznaczało, że każda drużyna rozegrała po pięć 20-minutowych meczów. Mecze były dynamiczne – dzieci zmieniały trzyosobowe formacje co minutę na dźwięk syreny. Choć rywalizacja była bardzo zacięta, a poziom sportowy wyrównany, zgodnie z regulaminem Polskiego Związku Hokeja na Lodzie nie prowadzono klasyfikacji punktowej i medalowej. Każdy uczestnik był zwycięzcą, bo wszyscy zostawili serce na lodzie i dali z siebie 100%

Po zakończeniu zmagań każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy medal a drużyny puchary.

UKS Wikingowie I

Bramkarze: Kaja Zabłocka, Oliwia Jabłońska

Zawodnicy pola: Jakub Szopiński, Oliwier Stępniewski, Artur Biskup, Antoni Parczyk, Aleksander Korzeniowski, Julian Blicharz, Wiktor Krause, Julia Wiśniewska

UKS Wikingowie II

Bramkarze: Maja Stępniewska, Natalia Marcińska

Zawodnicy pola: Aleks Wasilewski, Barbara Kaszczuk, Antoni Prokurat, Jan Świderski, Adam Świderski, Klaudia Wiśniewska, Andrzej Wasilewski, Jan Sanecki, Anastasia Zienkiewicz, Antoni Zarychta, Aleksander Wilczyński

Turnieje takie jak ten są nie tylko okazją do sportowej rywalizacji, ale także do nauki współpracy, wytrwałości i przełamywania własnych barier. UKS Wikingowie nieustannie dąży do rozwijania młodych talentów i promowania hokeja na lodzie wśród dzieci i młodzieży.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tego wyjątkowego wydarzenia i zapraszamy na kolejne turnieje hokejowe w Elblągu! Do zobaczenia na lodzie!