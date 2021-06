Młodzi elblążanie powalczyli w Finale Ogólnopolskim Czwartków Lekkoatletycznych

W dniach 19-20 czerwca 2021 r. w Łodzi młodzi reprezentanci Elbląga, uczniowie elbląskich szkół podstawowych wzięli udział w XXVII Finale Ogólnopolskim Czwartków Lekkoatletycznych.

Impreza organizowana przez Stowarzyszenie Sport Dzieci i Młodzieży zgromadziła w tym roku ponad tysiąc uczennic i uczniów klas IV, V i VI szkół podstawowych z około sześćdziesięciu ośrodków w Polsce.

Elbląska reprezentacja spisała się lepiej niż przed rokiem. Zajmowaliśmy wyższe lokaty, a większość zawodniczek i zawodników poprawiło swoje rekordy życiowe. Na tym etapie szkolenia to podstawowy, oprócz wykazania woli walki, czynnik motywujący do rozwijania predyspozycji i talentów sportowych. Przede wszystkim cieszy fakt zakwalifikowania się do ścisłego finału dwóch naszych szybkobiegaczy: Karola Laszuka (SP nr 1) - trenującego lekką atletykę w MKS Truso i Michała Stycznia (SP nr 21) - piłkarza MMKS Concordia.

Wyniki naszych reprezentantów: Karol Laszuk (SP 1) - 60 m (el. 8.75 sek., f. 8.83 sek. - 6 miejsce), Michał Styczeń (SP 21) - 60 m (el. 8.66 sek., f. 8.68 sek. - 7 miejsce), Ksawery Dzik (SSP 3) - 300 m (49.32 sek. - 9 miejsce), Kalina Banaszczuk (SP 21) - skok w dal (4.42 m - 10 miejsce), Błażej Jurewicz (SP 1) - 300 m (53.06 sek. - 15 miejsce), Michalina Trochimczuk (SP 1) - 60 m (9.32 sek. - 17 miejsce), Zuzanna Tabero (SP 21) - skok w dal (3.65 m - 27 miejsce), Dominika Strug (SSP 3) - 60 m (10.21 sek. - 49 miejsce).

Pragniemy podziękować Międzyszkolnemu Ośrodkowi Sportowemu i Departamentowi Edukacji UM w Elblągu za umożliwienie uczniom startu w ogólnopolskiej imprezie. Już dziś zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji Elbląskich Czwartków Lekkoatletycznych, które rozpoczną się w drugiej dekadzie września bieżącego roku.