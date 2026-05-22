Młodzi szachiści opanowali halę
Ponad 200 uczniów z klas I-III szkół podstawowych bierze udział w II Turnieju Finałowym pod hasłem „Edukacja poprzez szachy w szkole”. To element ogólnopolskiego projektu, przybliżającego najmłodszym tę królewską grę. Zobacz zdjęcia.
Zawody odbywają się w piątek do godz. 14.30 w hali MOSiR przy al. Grunwaldzkiej. Do udział zgłosiło się ponad 200 uczniów ze szkół podstawowych z województwa warmińsko-mazurskiego.
- To wielkie święto szachów w naszym mieście, najmłodsi adepci królewskiej gry rywalizują w sześciu grupach. Dzieci uczące się w klasach I, II i III sprawdzają swoje umiejętności w grze turniejowej. Udział jest bezpłatny – informuje Grażyna Ciesielska, prezes UKS "Skoczek" Elbląg, organizatora turnieju.
