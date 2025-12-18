Młodzież Truso najlepsza jest

174,62 pkt - to dorobek zawodniczek i zawodników elbląskiego Truso w ogólnopolskim Systemie Sportu Młodzieżowego w 2025 r. Spośród elbląskich klubów to właśnie sportowcy Truso wywalczyli najwięcej punktów. Jak wygląda elbląski ranking SSM?

Elbląskie kluby sportowe zdobyły 696,25 punktów w Systemie Sportu Młodzieżowego. W porównaniu z poprzednim rokiem jest to delikatny wzrost o 15,25 pkt. Przypomnijmy, że w rekordowym 2022 r. nasze kluby wywalczyły 801,27 pkt.

W województwie warmińsko-mazurskim Elbląg pod tym względem jest drugim miastem za Olsztynem. Kluby ze stolicy województwa zdobyły w tym roku 2051,89 pkt. Elbląskie kluby wywalczyły 12 proc. wszystkich punktów w naszym województwie.

Truso najlepsze jest

Zawodniczki i zawodnicy elbląskiego Truso wywalczyli 174,62 punkty – najwięcej spośród elbląskich klubów. Taki dorobek dał im 180. miejsce w Polsce i 5. w województwie warmińsko-mazurskim. Przypomnijmy, że w ubiegłym roku "Trusiacy" byli na 2. miejscu w naszym mieście z dorobkiem 165,33 pkt. W poszczególnych kategoriach wiekowych rozkład punktowy rozkłada się następująco: młodzieżowcy – zero, juniorzy – 39,23 pkt., juniorzy młodsi – 61,94 pkt., młodzicy – 73,45 pkt. Truso zdobywało punkty w judo kobiet i mężczyzn, lekkiej atletyce, piłce ręcznej kobiet i mężczyzn, koszykówce kobiet i mężczyzn, koszykówce 3x3 kobiet, siatkówce kobiet.

Orzeł nadal wysoko lata

Na drugim miejscu w Elblągu z dorobkiem 121,09 pkt uplasowały się elbląskie Orły. Taki wynik oznacza 330. miejsce w Polsce i 9. w województwie warmińsko-mazurskim. W porównaniu z ubiegłym rokiem zawodnicy z ul. Karowej zdobyli 8,09 pkt., wówczas byli trzecim klubem w Elblągu jeżeli chodzi o sport młodzieżowy.

W tym roku młodzieżowcy Orła zdobyli 16,75 pkt., juniorzy – 43 pkt., juniorzy młodsi – 54,34, młodzicy – 7 oczek. Orzeł punktował w short tracku, łyżwiarstwie szybkim, pływaniu i pięcioboju nowoczesnym.

Spadek Silvantu

Ubiegłoroczny lider z Elbląga – Silvant Kajak Elbląg jest w tym roku „tylko” trzeci. Zawodnicy z przystani przy ul Radomskiej wywalczyli „tylko” 82 pkt., co dało im 551. miejsce w Polsce i 18. w województwie. Kajakarze zanotowali w tym roku ogromny spadek, zdobyli aż o 91,75 (ponad połowę mniej) pkt niż w ubiegłym roku. Punktowali głównie młodzieżowcy – 61 pkt., juniorzy nie wywalczyli punktów, juniorzy młodsi zdobyli 7 oczek, 14 dołożyli młodzicy. Silvant Kajak zdobywał punkty tylko w kajakarstwie.

Za podium też ciekawie

Na kolejnych miejscach doszło do ciekawych przetasowań względem lat ubiegłych. Warto docenić takie kluby jak Tomita (judo), Viking ( łyżwiarstwo szybkie) i Meyer (podnoszenie ciężarów), które od lat prezentują równy poziom. W latach 2020-2025 zdobyły powyżej 200 punktów w Systemie Sportu Młodzieżowego. Tu za nimi mamy Jedynkę (pływanie), Tygrys (boks), Olimpię (piłka nożna) orz Koronę (kanadyjki), które od 2020 r. uzbierały od 125 (Korona) do 151 (Jedynka) punktów. Warto również docenić fakt, że zawodnicy z tych klubów co roku zdobywają punkty w Systemie Sportu Młodzieżowego.

Klasyfikacja elbląskich klubów w SSM za rok 2025 (w nawiasie wynik w 2024 r.)

1) Truso 174,62 pkt (165,33 pkt)

2) Orzeł 121,09 pkt (113 pkt)

3) Silvant Kajak 82 pkt (173,75 pkt)

4) Tomita 64,11 pkt (39,8 pkt)

5) Meyer 52 pkt (17 pkt)

6) Viking 48 pkt (32 pkt)

7) Tygrys 41 pkt (4 pkt)

8) Olimpia Zapasy 21 pkt (4 pkt)

9) Olimpia Judo 15,86 pkt (2 pkt)

10) Korona 15 pkt (42 pkt)

11) Jedynka 12 pkt (24 pkt)

12) ex aequo: Kontra 10 pkt (2 pkt) i Olimpia 10 pkt (14 pkt)

14) Mlexer 8,5 pkt (9 pkt)

15) Flota 7 pkt (7 pkt)

16) ex aequo: Kosai Judo 5 pkt (w ub. roku nie klasyfikowani) i Orlik 5 pkt (5 pkt)

18) Jantar 3 pkt (w ub. roku nie klasyfikowani)

19) Concordia 1,07 pkt (4 pkt)