Mobilizujemy szkoły i przedszkola! Do wygrania sprzęt sportowo-rekreacyjny

Elbląski Bieg Piekarczyka świętuje swoją 15. edycję! Z tej wyjątkowej okazji przygotowaliśmy wiele atrakcji dla uczestników, w tym specjalną akcję skierowaną do przedszkoli i szkół, które mają szansę powalczyć o sprzęt sportowo-rekreacyjny o wartości 1000 zł!

Odliczanie do biegu trwa, a wraz z jego upływem odkrywamy kolejne karty. W tym roku mobilizujemy i zapraszamy elbląskie przedszkola i szkoły do udziału w akcji na najliczniejszą placówkę startującą w Biegu Piekarczyka. Aby wziąć w nim udział, wystarczy podczas rejestracji dziecka wpisać odpowiednią nazwę przedszkola lub szkoły w rubryce formularza zgłoszeniowego. Dla tych, którzy już zapisali swoje dziecko, istnieje również możliwość uzupełnienia danych poprzez wysłanie ich na adres imprezy@mosir.elblag.eu (imię, nazwisko i data urodzenia dziecka). Dla zwycięzców, czyli szkoły i przedszkola, z których zapisze się najwięcej zawodników, przygotowaliśmy nagrody specjalne, jest o co walczyć!

- W naszych największych imprezach biegowych: Bieg Piekarczyka, Bieg Niepodległości czy Bażantarnia Jump&Run dużą rolę odgrywają dzieci i młodzież. To te grupy zawsze wypełniają stuprocentową frekwencję, więc wpadliśmy na pomysł ufundowania nagrody specjalnej dla jednej szkoły i jednego przedszkola, z których na wydarzenie zapisze się najwięcej uczestników. Dwie najliczniejsze grupy nagrodzimy sprzętem sportowo-rekreacyjnym o wartości 1000 zł – mówi Marek Kucharczyk, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Przypominamy, że rejestracja na Elbląski Bieg Piekarczyka odbywa się za pomocą platformy www.elektronicznezapisy.pl. Zachęcamy do szybkiego zgłaszania się, gdyż tańszy pakiet na bieg można kupić tylko do 29 lutego do godziny 23:59. Po tym dniu ceny będą wzrastać.

Na każdego biegacza, zarówno małego i dużego będzie czekał pamiątkowy i wyjątkowy medal.

Bieżące informacje o wydarzeniu będą dostępne na stronach internetowych: www.mosir.elblag.eu, www.biegpiekarczyka.pl i mediach społecznościowych: Facebooku MOSiR Elbląg, Facebooku Elbląski Bieg Piekarczyka, Instagramie MOSiR Elbląg i Tik Toku MOSiR Elbląg.

Organizatorami XV edycji Ulicznego Elbląskiego Biegu Piekarczyka są: Urząd Miejski w Elblągu oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu.