MOSiR-owe propozycje na weekend

Doczekaliśmy się weekendu, który, jak podpowiadają meteorolodzy, zapowiada się ciepły i słoneczny. Warto skorzystać z tej okazji i spędzić ten czas aktywnie, w czym z pewnością pomogą propozycje Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Elblągu.

Biegi na orientację (Park Modrzewie)

Bawiliście się kiedyś w podchody? Już w tę sobotę rozpoczniemy kolejny sezon biegów i spacerów na orientację, dzięki którym będziemy mogli przypomnieć sobie czasy dzieciństwa oraz zapoznać z ideą tej zabawy swoje dzieci. Startujemy o 10:00 w parku Modrzewie, przy leżakach, w okolicy placu zabaw. Zapisy będę prowadzone na miejscu, a udział jest bezpłatny.

Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka (ul. Moniuszki 25)

Tutaj kompleksowo skorzystacie ze strefy sportowej, rekreacyjnej oraz relaksu. Miłośników wzmożonej aktywności w wodzie zapraszamy na nowoczesny basen sportowy, posiadający 8 torów pływackich o głębokości 1,3 m do 1,9 m. Osoby chcące zażyć relaksu z pewnością doświadczą go w strefie rekreacyjnej, na terenie której znajdziemy m.in. leżanki z hydromasażem, bicze wodne, sztuczne fale czy wielopunktowy masaż ścienny. Pragnący odprężenia mogą zażyć także sesji w trzech saunach: suchej, parowej oraz biosauny. CRW Dolinka czynna jest codziennie od 6:00 do 22:00.

Tor Kalbar (ul. Agrykola 8)

To jedyne takie miejsce w Elblągu, gdzie bezpłatnie możecie pomknąć na rolkach, wrotkach lub hulajnogach, ale także zagrać w koszykówkę, siatkówkę, piłkę ręczną oraz piłkę nożną. Ponadto na terenie obiektu znajdują się dwa korty tenisowe z dodatkowym oświetleniem, które wymagają wcześniejszej rezerwacji i są jedyną płatną formą aktywności. Na tor zapraszamy codziennie między 8:00 a 20:00.

Kryta Pływalnia (ul. Robotnicza 68)

Obiekt od wielu lat służy przede wszystkim nauce i szkoleniu pływania, ale także organizacji aktywności w wodzie w ramach programu Aktywuj się z MOSiR-em. Właśnie tutaj mieszkańcy mogą wziąć udział w zajęciach wytrzymałościowo-siłowych pod nazwą Aqua Long, które odbywają się w piątki o godzinie 20:00. Ponadto w soboty o godzinie 11:00 oraz 12:00 spotykamy się wspólnie z seniorami, by połączyć ćwiczenia w wodzie z dobrą zabawą. Zajęciom towarzyszy miła i rodzinna atmosfera, o czym przekonać może się każdy zainteresowany. Serdecznie zapraszamy.