MOSIR: wkrótce otwarcie obiektów sportowych 

W czwartek (11 lutego) opublikowane zostało rozporządzenie Rady Ministrów, w którym złagodzone zostały przepisy dotyczące możliwości uprawiania sportu amatorskiego i rekreacji. Rząd zezwolił na warunkowe otwarcie basenów, a także obiektów sportowych znajdujących się na świeżym powietrzu. Jak to będzie wyglądać w Elblągu?

W ostatnim czasie nie było możliwe korzystanie z jakichkolwiek obiektów sportowych. Wyjątkiem byli jedynie sportowcy zrzeszeni w klubach sportowych, a w przypadku basenów – członkowie kadry narodowej. Sytuacja ta częściowo się zmieni w najbliższym czasie. Rada Ministrów opublikowała rozporządzenie na kilka godzin przed jego wejściem w życie, postanawiając złagodzić obostrzenia dotyczące m.in. sportu. Oznacza to, że możliwe jest uruchomienie obiektów sportowych na świeżym powietrzu oraz basenów. W Elblągu dotyczy to 3 miejskich obiektów – CRW Dolinka, Krytej Pływalni oraz Toru Łyżwiarskiego Kalbar. Nie wzięto jednak pod uwagę procesów technologicznych pozwalających na ponowne uruchomienie powyższych obiektów w sposób zgodny z prawem i bezpieczny dla klientów.

Basen sportowy mieszczący się w Krytej Pływalni był w ostatnim czasie czynny dla członków kadry narodowej, co oznacza, że wszelkie badania wody są aktualne i może być uruchomiony natychmiast. Będzie on więc dostępny dla mieszkańców już dziś (piątek, 12 lutego) od godziny 14 do 16 oraz od 18 do 22, a w weekend od 6 do 22. Należy jednak pamiętać, że obiekt ten jest mniejszy i dedykowany przede wszystkim zawodnikom i uczniom, którzy w środku tygodnia będą mieli zajęcia i treningi. W związku z tym liczba osób przebywających w obiekcie jest ograniczona.

Inaczej jest w przypadku Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka, która w ostatnich miesiącach była zamknięta, a w związku z minimalizacją kosztów - woda w części niecek spuszczona. Baseny są już ponownie napełnione, ale proces technologiczny, na który składa się dodatkowo: podgrzewanie, uzdatnianie oraz badania kontrolne wody, potrwa do 3 tygodni. Dopiero po tym czasie CRW może być dopuszczone do użytku przez służby sanitarne (w przypadku pozytywnych wyników badań). Oznacza to, że z Dolinki skorzystać będzie można najszybciej na początku marca. Warto podkreślić, że ważność karnetów zostanie przedłużona o czas zamknięcia basenu.

Aby zbudować odpowiednią taflę lodu na Torze Łyżwiarskim Kalbar potrzeba jedynie kliku dni przy sprzyjających warunkach atmosferycznych. Proces mrożenia toru już został rozpoczęty, a to oznacza, że na początku następnego tygodnia będzie można pojeździć na łyżwach. Dostępna będzie również wypożyczalnia łyżew. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów nie ma możliwości udostępnienia mieszkańcom Krytego Lodowiska Helena, ponieważ nie znajduje się ono na świeżym powietrzu.

Więcej szczegółów dotyczących m.in. godzin pracy obiektów znajduje się na stronie mosir.elblag.eu oraz na fanpage MOSiR.