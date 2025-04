Multum szczęścia i radości

Faktycznie na ostatni mecz Silvantu, który rozgrywany był we wtorkowy wieczór przyszło wielu kibiców. Tak dużej frekwencji w hali przy ul. Kościuszki piłkarze ręczni dawno nie widzieli, co przyznał wychowanek Truso Piotr Budzich, który powrócił do Elbląga by pomóc drużynie w awansie.

Nie sposób ukryć, że zainteresowanie męską piłką ręczną wzrasta, a wiadomo że często gdy przychodzą sukcesy, wzrasta frekwencja na meczach. Prezes Silvantu Wojciech Załuski jest pewny, że zainteresowanie męskim handballem wzrośnie jeszcze bardziej w naszym mieście.

- Kiedy padł temat by stworzyć, reaktywować w Elblągu drużynę piłki ręcznej, początkowo byłem bardzo sceptyczny, bo lubię dyscyplinę, a nie wiedziałem czy to się uda w piłce ręcznej. To się udało i to mnie cieszy. Jeśli jest dyscyplina i profesjonalne podejście do tematu, to będziemy robić wszystko, by ta drużyna zaszła jeszcze wyżej. Bardzo mocno postaramy się o to, żeby zainteresowanie piłką ręczną w Elblągu eskalowało. Dotrzemy niemal do każdego mieszkańca Elbląga, z zachętą by kibicować, by nas wspierać, bo to jest dobry projekt, który ma w sobie potencjał. Plany są takie, żeby w męski zespół bardzo mocno zainwestować i żeby w Elblągu stworzyć drużynę na miarę najwyższych rozgrywek - dodał prezes UKS Silvant Kajak.