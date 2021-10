Na początek pięć setów

Tyle partii rozegrały siatkarki Energii MKS Truso Elbląg w meczu inaugurującym rozgrywki w lidze wojewódzkiej juniorek. Zawodniczki Wojciecha Samulewskiego prowadziły w tie-breaku pięcioma punktami, jednak ostatecznie przegrały z MUKS Mikro Ełk 15:17 i w całym spotkaniu 2:3. Zobacz zdjęcia.

Większość juniorek Energi MKS Truso miało okazję grać już w rozgrywkach II-ligowych w poprzednim sezonie. Niestety drużynie nie udało się utrzymać na tym szczeblu rozgrywek i w tym roku zawodniczki będą głównie rywalizować w swoich kategoriach wiekowych. W sezonie 2021/2022, oprócz elblążanek,w juniorce rywalizować będzie pięć zespołów: UKS Chemik SMS Olsztyn I, SMS Ostróda, MKS Kris-Bus Zryw Volley Iława, UKS Chemik SMS Olsztyn II oraz UMKS Mikro Ełk. I to właśnie z ostatnią ze wspomnianych drużyn Truso zainaugurowało rozgrywki.

Mecz rozpoczął się od prowadzenia przyjezdnych, które odskoczyły na cztery oczka. Elblążanki próbowały odrobić straty, jednak zdołały je zminimalizować jedynie do dwóch punktów (10-:12). Słabsze przyjęcie wykorzystały rywalki, które nieźle atakowały, zdobywały punkt za punktem i nawet przerwa zarządzona na prośbę trenera Truso nie wybiła ich z rytmu. Siatkarki UMKS zdobyły aż sześć punktów z rzędu i odskoczyły na dziewięć oczek. Ostatnie akcje kończyły się ze zmiennym szczęściem i set zakończył się wynikiem 16:25.

Drugą partię punktową zagrywką rozpoczęła Julia Łukaczyk. Gra była bardzo wyrównana i wielokrotnie na tablicy wyników widniał remis. Drużyny punkty zdobywały głównie po błędach przeciwnika. W końcu gospodyniom udało się odskoczyć na cztery oczka (12:8). Nieźle atakowała Gabriela Jachimczyk oraz Edyta Fiedorowicz. Elblążanki utrzymały kilkupunktową przewagę do końca partii i ostatecznie wygrały ją 25:21, doprowadzając do wyrównania w setach 1:1.

Trzecią partię lepiej rozpoczęły zawodniczki z Ełku, przez co gospodynie musiały gonić wynik. W końcu po dwóch punktowych serwisach Weroniki Dąbrowskiej, wyszły na prowadzenie 7:6. Po kilku akcjach, to rywalki .odskoczyły na dwa oczka (13:11). Dobrze atakowała Zuzanna Katyszewska i po jednej z akcji wykończonej przez nią, tablica wyników wskazywała po 15. W dalszej części meczu, to Ełk górował na siatce. Przyjezdne świetnie atakowały, punktowały seryjnie i po dwóch zagrywkach punktowych, odskoczyły na pięć oczek. Niestety Truso nie zdołało odrobić tej straty i przegrało 19:25.

Po zmianie stron elblążanki grały bardzo dobrze. Punkty z ataku i blokiem zdobyła Edyta Fiedorowicz, dwa oczka dopisała do swojego konta Zuzanna Katyszewska, a gdy jakiś czas później udało jej się posłać asa, Truso prowadziło 12:5. Gospodynie w końcu zdobywały punkty blokiem i pilnowały wypracowanej przewagi. Nieźle atakowała Gabriela Jachimczyk i to ona zakończyła czwartą partię (25:13).

W tie-breaku elblążanki kontynuowały swoją dobrą grę. Same zdobyły trzy punkty, a kolejne trzy padły ich łupem po błędach rywalek. Przy stanie 6:2, o przerwę poprosił trener UMKS. Po wznowieniu, gospodynie utrzymywały pięciopunktowe prowadzenie, do stanu 9:4. Wydawało się, że zawodniczki Truso bez problemów zakończą tego seta na swoją korzyść, jednak popełniły trzy z rzędy błędy w ataku, a chwilę później rywalki zminimalizowały straty do jednego punktu. Końcówka to walka punkt za punkt i Truso miało piłkę meczową w górze. Niestety chwilę później sytuacja się odwróciła i to Ełk był bliżej zwycięstwa. Zepsuta zagrywka miejscowych, a potem blok przyjezdnych, spowodował że to UMKS cieszył się ze zwycięstwa 17:15.

Energa MKS Truso Elbląg - UMKS Mikro Ełk 2:3 (16:25; 25:21; 19:25; 25:13; 15:17)

Truso: Katyszewska, Łukaczyk, Dąbrowska W., Jachimczyk, Fiedorowicz, Zdyb, Tarnecka, Semkiw, Choińska, Dąbrowska P., Kaczmarzyk (l), Szaruga (l).