Na przystani praca wre

Małymi krokami zbliża się sezon startowy kajakarzy. Sprawdziliśmy, jak przygotowują się do niego zawodnicy Silvant Kajak Elbląg.

Elbląscy kajakarze przygotowują się do sezonu startowego. Najstarsi zawodnicy trenują w Hiszpanii, Julia i Mikołaj Kot pojechali z kadrą narodową na obóz do portugalskiego Milfontes. Elbląscy juniorzy w Portugalii będą trenować do 10 marca. Razem z kadrą narodową trenuje też Przemysław Korsak. Dla niego najważniejszą częścią sezonu będzie start w kwalifikacjach olimpijskich, które odbędą się na torze w węgierskim Szeged przed regatami z cyklu Pucharu Świata. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że kajakarz Silvanta jest brany pod uwagę przy ustalaniu osady dwójki. Pozostaje pytanie: kto będzie jego partnerem?

Na przystani przy ulicy Radomskiej trwają treningi kajakarzy, którzy trenują w klubie. W pierwszej połowie lutego najmłodsi kajakarze Silvant zwodowali kajaki oraz motorówkę i rozpoczęli przygotowania do sezonu sportowego.

- Zaczynamy od spokojnego wypływania 200 km na wodzie. Zajmie nam to ok dwóch tygodni. Po przepłynięciu tego dystansu jeśli warunki pogodowe pozwolą - rozpoczniemy realizację intensywniejszych odcinków tzw. przejazdów na wodzie. Grupa juniorska wydaje się mocna. Zawodnicy i zawodniczki intensywnie pracują w okresie przygotowawczym, a założenia programu treningowego sumiennie wypełniają bez przeszkód i kontuzji. Najbliższy sprawdzian to konsultacje 26 - 28.04 w Wałczu - mówi trener Tomasz Bartnicki.

- Moja grupa najmłodszych przygotowała sprzęt i jesteśmy gotowi do wodowania. Z racji wielu nowych zawodników nie wszyscy mieli okazję zejść na wodę w lutym. Siłą rzeczy początkowy czas to okres kiedy wpada się do wody. Nie chcemy zrazić dzieci zimną wodą w pierwszych zejściach w związku z tym pokazujemy jak realizują treningi starsi, realizujemy zajęcia w formie zabawy ale z elementami wiosłowania. Bardzo się cieszę, bo w grupie mamy na pierwszy rzut oka duże talenty i zapał do pracy. Dzieciaki połknęły bakcyla więc pozostaje nam sumiennie trenować w świetnej atmosferze - dodaje trener Adam Załuski.