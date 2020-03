Na ratunek: PZPN

Nie wiadomo, czy i ewentualnie kiedy będą dokończone rozgrywki piłkarskie w tym sezonie. Kluby liczą się z poniesieniem dużych strat. Nie jest też wykluczone, że niektóre z nich pandemii koronawirusa „nie przeżyją”. Starty w środowisku piłkarskim ma zminimalizować pakiet pomocowy PZPN w wysokości 116 mln zł.

Sezon piłkarski został zawieszony i nie wiadomo, czy zostanie dograny do końca. Kluby piłkarskie liczą się z koniecznością poniesienia strat.

- Na ostatniej rozmowie z przedstawicielami klubów i lig padł smutny wniosek, że bez pomocy z zewnątrz kluby sobie nie poradzą. Stwierdzono, że 50 proc. zespołów może nie udźwignąć gry w przyszłym sezonie ze względów finansowych – mówił niedawno Paweł Guminiak, prezes Olimpii Elbląg w wywiadzie dla portElu.

Polski Związek Piłki Nożnej przedstawił dziś (27 marca) „pakiet pomocowy” dla klubów piłkarskich. W Elblągu mamy cztery drużyny grające w rozgrywkach seniorskich mężczyzn: Olimpię w II lidze, Concordię w II lidze, rezerwy Olimpii w IV lidze i Warmię w klasie B. Oprócz tego są jeszcze drużyny z okolicznych miejscowości grające w IV lidze i niżej. Futbol kobiety reprezentuje grająca w III lidze Hanza Elbląg. Na co mogą liczyć „nasze” kluby?

Pro Junior System

PZPN utrzyma projekt Pro Junior System na dotychczasowym poziomie i wypłaci klubom nagrody w pełnej wysokości, pomimo nierozegrania pełnego sezonu. Obecnie Olimpia jest na 8. miejscu w klasyfikacji PJS w II lidze, co oznacza, że nie dostałaby nagrody za młodzieżowców. Ale nic straconego – żółto-biało-niebiescy „w zamian” otrzymaliby 100 tys. zł „wsparcia solidarnościowego”. Ta suma jest przeznaczona dla klubów, które nie otrzymały wsparcia z PJS.

Podobnie jest z Concordią, która również nie może liczyć na wsparcie z PJS na poziomie III ligi. Pomarańczowo – czarni tytułem „wsparcia solidarnościowego” mogą otrzymać 20 tys. zł.

W przypadku IV ligi – rywalizacja Pro Junior System będzie utrzymana, ale nie będzie „wsparcia solidarnościowego” od PZPN – u.

W kolejnych sezonach rywalizacja w Pro Junior System ma być utrzymany. Pula nagród II i III ligi po 4 mln zł, IV ligi – 1,6 mln zł.

Dofinansowanie

W sezonie 2020/21 PZPN zdecydował o dofinansowaniu klubów II ligi łączą kwotą 6 mln zł. Kluby grające ligę niżej mogą liczyć w sumie na 4 mln zł. Trzeba jednak pamiętać, że są to kwoty do podziału na wszystkie kluby grające na danym szczeblu. „Przekazane środki mają pomóc zachować ciągłość szkoleniową w klubach, w szczególności w obszarze piłki juniorskiej i młodzieżowej. Konkretna kwota przypadającą na klub w ESA, I, II i III lidze będzie uzależniona od liczby klubów biorących udział w rozgrywkach w sezonie 2020/2021 w danej klasie rozgrywkowej.” - czytamy na stronie Łączy nas piłka.

Zawieszenie opłat w III lidze i niżej

W sezonie 2020/21 zawieszone zostaną opłaty ryczałtowe za udział w rozgrywkach seniorskich do III ligi. Straty wojewódzkich związków zostaną wyrównane przez piłkarską centralę. „Kwoty przekazane przez PZPN na pokrycie opłat ryczałtowych, Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej przeznaczą na zakup sprzętu sportowego, dedykowanego dla drużyn młodzieżowych uczestniczących w oficjalnych rozgrywkach prowadzonych przez dany WZPN.” - możemy przeczytać na stronie Łączy nas piłka. Utrzymane zostanie także zwolnienie z opłat za grę w rozgrywkach juniorskich.

Zmiany w Totolotek Puchar Polski

Dobrą informacją jest zwiększenie o 50 proc. od następnego sezonu nagród dla drużyn grających w rozgrywkach centralnych. Dodatkowo wprowadzono wymóg występowania na boisku w trakcie meczów PP minimum dwóch piłkarzy, urodzonych w 1999r. lub młodszych.

Poluzowanie przepisów licencyjnych

Przede wszystkim przesunięto do 30 kwietnia spłatę zobowiązań licencyjnych, dotyczy to jednak zobowiązań, które powstały do końca ubiegłego roku. Te, które powstały lub powstaną do 30 czerwca tego roku będą musiał być spłacone do końca listopada. Do końca sezonu 2020/21 piłkarz będzie mógł jednostronnie rozwiązać kontrakt w przypadku, kiedy klub ma w stosunku do niego czteromiesięczne zaległości. Dotychczas były to dwa miesiące.

Łącznie pakiet pomocy PZPN dla wszystkich klubów i klas rozrywkowych opiewa na 116 mln zł.