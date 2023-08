Na rolkach po mistrzostwo Europy

Elblążanka Julia Gierszewska została powołana do kadry narodowej na mistrzostw Europy w jeździe figurowej na rolkach. Kadrę poprowadzą trenerzy z Elbląga: Beata i Jakub Kukowscy.

- Jest to dla Julii oraz naszego klubu bardzo duże wyróżnienie. Całe wakacje poświęciliśmy, aby jak najlepiej przygotować się do tych mistrzostw – informuje w mediach społecznościowych UKS Szóstka Elbląg, w którym na co dzień trenuje Julia Gierszewska.

Mistrzostwa Europy w jeździe na rolkach zostaną rozegrane w dniach 28 sierpnia - 10 września we włoskim Ponte di Legno. Julia staruje w poniedziałek 4 września o 16:20 (program krótki) oraz w środę o 15:40 (program dowolny).

Kadrę narodową na mistrzostwach Europy poprowadzą elbląscy trenerzy Beata Kukowska oraz Jakub Kukowski.