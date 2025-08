II LO zaprasza na 80-lecie

10 sierpnia mija termin zgłoszeń do udziału w obchodach 80-lecia II Liceum Ogólnokształcącego w Elblągu. Na chętnych absolwentów szkoły czeka gala jubileuszowa, okolicznościowe spotkanie i bal. Elbląska Gazeta Internetowa portEl sprawuje patronat medialny nad jubileuszem.

II LO nawiązuje do tradycji gimnazjum, które elbląska Rada Miejska powołała już w 1532 roku. W 1882 r. Gimnazjum Elbląskie (Gymnasium Elbingese) przeniesiono do nowego gmachu przy dzisiejszej ul. Królewieckiej 42, gdzie funkcjonowało do zakończenia II wojny światowej. Po wojnie, 2 października 1945 r. powstało tu II Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka. Nazwę: "II Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka" zatwierdziło Ministerstwo Oświaty 17 grudnia 1958 r. Każdego roku w II LO uczy się ok. 800 uczniów.

Jubileusz 80-lecia istnienia II Liceum Ogólnokształcącego szkoła będzie świętować 3 października 2025 roku. Z tej okazji odbędzie się uroczysta gala, spotkanie absolwentów i bal. Zgłoszenia chętnych przyjmowane są do 10 sierpnia pod adresem mailowym jubileusz2loelblag@gmail.com W sprawie szczegółów można się kontaktować z Katarzyną Zarzeczną pod nr tel. 602-622-356.