Ruszyła budowa nowego parku handlowego

Park handlowy powstaje przy ul. Bohaterów Westerplatte. Inwestorem jest firma Retail Partners. Budowę rozpoczęto we wtorek (5 sierpnia), jesienią 2026 roku park handlowy ma zostać otwarty dla klientów.

Obiekt ma mieć 9 tys. m kw. powierzchni handlowej.

- Nowy park handlowy wprowadzi do Pasłęka marki, które dotąd nie były obecne w tym mieście. W ramach inwestycji przewidziano powierzchnie do wynajęcia dla lokalnych firm i usługodawców. Inwestor podkreśla, że obiekt ma służyć mieszkańcom Pasłęka, a jego oferta powinna być możliwie jak najszersza i najlepiej dopasowana do potrzeb lokalnej społeczności - czytamy na oficjalnej stronie Urzędu Miejskiego w Pasłęku.