Na sportowych arenach minął rok (subiektywne podsumowanie)

Kwestia finansowania sportu przez ratusz, cud w Concordii, powrót męskiego szczypiorniaka - to, naszym zdaniem, jedne z najważniejszych wydarzeń sportowych w Elblągu w mijającym 2023 r. Spróbowaliśmy podsumować, to co się działo...

Sport i polityka

Tajemnicą poliszynela jest konflikt pomiędzy częścią elbląskich klubów sportowych a ratuszem. W maju część klubów: Silvant Kajak, Truso, Basketball, Olimpia, Korona, Orlik oraz Olimpia Zapasy zawarło porozumienie o współpracy. Tyle oficjalnie, nieoficjalnie można było się domyślać, że kluby postanowiły wystąpić w grupie w dialogu z urzędnikami ratusza. Pod koniec października porozumienie wysłało do ratusza pismo z postulatami dotyczącymi zwiększenia finansowania elbląskiego sportu. Działacze zwracali uwagę na wzrost kosztów działalności sportowej. Odpowiedź prezydenta była dość enigmatyczna. Ale jesteśmy bardzo ciekawi, w jaki sposób zostaną podzielone pieniądze z dwóch głównych miejskich konkursów sportowych.

Druga sprawa dotycząca pieniędzy w elbląskim sporcie to kwestia sponsoringu przez spółki skarbu państwa. Dość mocno w elbląski sport weszła Energa z grupy Orlen. Można mieć uzasadnione wątpliwości, czy była to faktyczna chęć pomocy klubom czy też chęć pomocy działaczom Prawa i Sprawiedliwości w uzyskaniu dobrego wyniku w wyborach do parlamentu. W Elblągu w roli „księcia na białym koniu“ występował ówczesny wiceminister aktywów państwowych Andrzej Śliwka. I trzeba zaznaczyć, że dzięki zaangażowaniu wiceministra część elbląskich klubów otrzymało poważne wsparcie finansowe. M. in. dzięki „energetycznym pieniądzom“ kajakarze mogli sobie pozwolić na kilkutygodniowy obóz kajakarski w Hiszpanii. Stosunkowo duże pieniądze otrzymała też Olimpia Elbląg. Niejako w zamian klubowi działacze wystąpili na konferencji, podczas której prezes Orlenu Daniel Obajtek informował, że ceny paliwa po wyborach nie wzrosną. A potem prezesi klubów dziękowali za wsparcie. Konferencja odbyła się na stadionie przy ul. Moniuszki, co niekoniecznie spotkało się z przychylną oceną władz Elbląga, bo to obiekt miejski, oddany w użytkowanie klubowi. Na konferencji prasowej w listopadzie Witold Wróblewski wprost zarzucił Wojciechowi Załuskiemu, że ten wziął się za politykę. Co do kwestii sponsoringu Energi jesteśmy ciekawi, jaka będzie polityka Orlenu za następcy Daniela Obajtka, gdy wpływ na firmę będą mieli politycy partii tworzących rząd Donalda Tuska.

fot. Mikołaj Sobczak (arch. portEl.pl)

Kolejna kwestia, to „Nowy stadion dla Elbląga“, a bardziej konkretnie dla drugoligowych piłkarzy Olimpii Elbląg. Ta kwestia była też obecna w trakcie kampanii wyborczej. Andrzej Śliwka zaproponował nawet, że jeżeli Witold Wróblewski złoży do ministerstwa sportu wniosek na budowę stadionu, to pieniądze otrzyma. Prezydent złożył wniosek na częściową modernizację stadionu przy ulicy Agrykola. Na razie projekt nowego stadionu to bardziej fakt medialny. Chcieliśmy o tej inicjatywie porozmawiać z przedstawicielami kibiców Olimpii - wciąż czekamy na ich decyzję.

Piłka nożna, spać nie można

Olimpia Elbląg rok zaczęła na 5. miejscu w II lidze. Ta pozycja dawała możliwość walki o awans na zaplecze ekstraklasy w barażach. Ale na wiosnę Olimpijczycy zrobili to, do czego swoich kibiców zdążyli już przyzwyczaić: salto do tyłu i żółto-biało-niebiescy sezon 2022/23 zakończyli na 9. miejscu. W barażach udziału nie wzięli. Trener pierwszej drużyny Przemysław Gomułka posadę utrzymał. Rok 2023 jego podopieczni zakończyli na 11. miejscu w II lidze, mając do rozegrania na wiosnę dwa zaległe mecze.

W przypadku Concordii Elbląg możemy mówić o cudzie. Pomarańczowo-czarni w styczniu 2023 r. byli na dnie III ligi z 8 punktami. Podopieczni Adriana Żurańskiego zdołali wyjść z czerwonej strefy... zawalili końcówkę sezonu i... w ostatniej kolejce znów znaleźli się w gronie zespołów, które kolejny sezon zaczną szczebel niżej. Przy Krakusa zaczęto się powoli przygotowywać do IV ligi i wtedy stał się cud... Z III ligi wycofał się Sokół Ostróda i Concordia jako najwyżej sklasyfikowany spadkowicz zajęła jego miejsce. Trenerem pomarańczowo-czarnych ponownie został Łukasz Nadolny. Wyniki były jednak takie, jak oczekiwano i nowym trenerem został Mateusz Sobieraj. Pomarańczowo-czarni ligowe granie w 2023 r. na 14. miejscu w III lidze.

Warto też przypomnieć, że Concordia zdobyła po raz trzeci w swojej historii Wojewódzki Puchar Polski. W finale pomarańczowo-czarni pokonali po dogrywce 2:1 Tęczę Biskupiec. W „nagrodę“ w pierwszej rundzie centralnych rozgrywek Pucharu Polski do Elbląga przyjechał ekstraklasowy Widzew Łódź. Skończyło się na 0:4, a do historii przejdzie pierwsza bramka w Elblągu anulowana przez system VAR.

Czwartoligowe rezerwy Olimpii Elbląg były objawieniem rundy jesiennej 2023 r. Drużyna Karola Przybyły cały czas utrzymywała się w czubie tabeli, zajmując także pozycje lidera. Słabszy koniec rundy zepchnął młodych Olimpijczyków na 5. miejsce w tabeli na koniec roku.

Na początku roku mogło się wydawać, że w Olimpii powstanie też drużyna futsalu. Ktoś jednak czegoś nie dopilnował... Olimpijczycy dostali szansę gry w barażach o II ligę z Jurandem Barciany. Po remisie 5:5 w Barcianach, w Elblągu Olimpijczycy pokonali rywala 11:6. I można się było spodziewać, że z Akademii Olimpii zostanie wyłoniona grupa zawodników, którzy będą specjalizować się w tej dyscyplinie. Okazało się jednak, że trzeba rozegrać jeszcze jeden dwumecz barażowy z Kią Łowicz. W Elblągu Olimpijczycy przegrali 4:8 i na rewanż już nie pojechali motywując to przygotowaniami do rundy wiosennej trawiastej odmiany piłki nożnej. Czy futsal w Elblągu zaistnieje na ligowej mapie? Na to pytanie nie podejmujemy się odpowiedzieć.

W następnym sezonie (2024/25) do rozgrywek klasy okręgowej w województwie warmińsko-mazurskim zostały zgłoszone dwie nowe elbląskie drużyny: trzecia Olimpii oraz rezerwy Concordii.

Wychowanek Olimpii - Jakub Branecki latem został sprzedany do pierwszoligowej Termaliki Bruk Bet Nieciecza. To najpoważniejszy w ostatnim okresie transfer piłkarza elbląskiej Olimpii.

Powrót męskiego szczypiorniaka

Po rocznej przerwie na ligowe parkiety wróciła męska drużyna piłki ręcznej. Na początku roku powstał pomysł utworzenia Olimpii Handball Elbląg. Skończyło się na pokazowym meczu absolwentów Truso i pomysł umarł. Bardziej konkretny był Adam Załuski z Silvant Kajak Elbląg Zebrał ekipę, z pomocą brata Wojtka Załuskiego udało się pozyskać finansowanie i jesienią Silvant Handball Elbląg rozpoczął walkę w II lidze (czwarty poziom rozgrywek). Drużyna prowadzona przez Damiana Malandy w pierwszych meczach roznosiła rywali. Niestety dwie porażki w dwóch ostatnich meczach zepchnęły elblążan na trzecie miejsce w tabeli. W kontekście walki o awans sytuacja drużyny Damiana Malandy się skomplikowała.

W II lidze grają też juniorki Truso prowadzone przez Martę Czaplę. Takie działania niejako wymusił Warmińsko-Mazurski Związek Piłki Ręcznej, który nie zgodził się na udział elblążanek w lidze pomorskiej. Dziewczyny, aby grać, musiały się zgłosić do rozgrywek seniorskich. Zderzenie jest bolesne, dziewczyny przegrywają, ale mamy nadzieje, że zdobyte doświadczenie zaprocentuje później.

Start jest nadal jedyną elbląską drużyną, która gra w najwyższej klasie rozgrywkowej w swojej dyscyplinie. I to w zasadzie wszystko, co można powiedzieć. Elblążanki na wiosnę nie zdołały awansować do grupy mistrzowskiej. W grupie „spadkowej“ utrzymanie wywalczyły sonie w miarę bezproblemowo. Jesienią w dalszym ciągu są ligowym średniakiem: za słabe, aby realnie włączyć się w walkę o podium i zbyt mocne, aby miały problemy z utrzymaniem się w Superlidze.

Zawiedzione nadzieje

Na wiosnę Basketball przez rozgrywki III ligi przeszedł jak burza i z pierwszego miejsca awansował do baraży. I tam zaczęły się schody. Elblążanie już w półfinale męczyli się z Gimbasketem Wrocław. Wygrali po dwóch dogrywkach. Jak się później okazało Przemysława Zamojskiego i spółkę da się zatrzymać. Jeszcze w półfinale tej sztuki dokonali koszykarze Enea Basket Junior Poznań. Wówczas nie miało to znaczenia, ponieważ podopieczni Arkadiusza Majewskiego wywalczyli sobie awans do finału.

Jednak w decydującym turnieju w Poznaniu przegrali dwa razy i jesienią ponownie grają w III lidze. Elblążanie wyciągnęli wnioski z porażki, wzmocnili skład i walcem przejeżdżają się po kolejnych rywalach. Jedyną drużyną, która postawiła się elblążanom jest gdańska Szkoła Gortata. Oba zespoły spotkały się w ostatniej kolejce. I w tym meczu było wszystko, czego kibic potrzebuje. Czy tym razem podopieczni Arkadiusza Majewskiego przejdą baraże i czy nie zabraknie pieniędzy na II ligę, przekonamy się na wiosnę.

Wiosną blisko baraży o I ligę byli też tenisiści stołowi Mlexera. W ostatnim meczu rundy zasadniczej elblążanie nie mogli przegrać z KTS Nowy Dwór Mazowiecki. Przegrali 3:7 i zakończyli rozgrywki na drugim miejscu. W następnym sezonie w klubie zdecydowano o wycofaniu drużyny w II ligi. Jesienią dwa zespoły Mlexera: Old Boys i Mlexer złożony z zawodników Akademii rywalizują w III lidze.

Tu jest jakby międzynarodowo... (i z sukcesami)

W elbląskim sporcie doszliśmy do takiego etapu, że możemy stworzyć całkiem przyzwoitą listę startów elblążan na arenie międzynarodowej. Julia Gierwszewska z UKS Szóstka wyjeździła wicemistrzostwo Europy Juniorek w jeździe figurowej na rolkach. Na Igrzyskach Europejskich Przemysław Zamojski (Basketball) z reprezentacją Polski wywalczył brązowy medal w koszykówce 3x3, a Przemysław Korsak z Silvanta Kajak uplasował się na czwartym miejscu w kajakarskich jedynkach na dystansie 500 metrów. Tomasz Talewicz (Meyer) był czwarty na mistrzostwach Europy do lat 20 oraz szósty na mistrzostwach świata do lat 20 w podnoszeniu ciężarów. Bez medalu z mistrzostw świata w kickboxingu wrócił Adrian Durma.

W kajakarstwie doszliśmy do momentu, kiedy możemy się zastanawiać, czy brak przepustki Polaków na igrzyska olimpijskie w Paryżu jest porażką czy jednak to były tylko płonne nadzieje. Zawodnicy elbląskiego Silvanta zaprezentowali się z bardzo dobrej strony, o czym najlepiej świadczą medale mistrzostw Polski oraz występy na turniejach rangi międzynarodowej. Ale siłę polskiego (ogółem) kajakarstwa na świecie zweryfikowały mistrzostwa świata, gdzie najłatwiej można było wywalczyć przepustki na paryskie igrzyska. Męska reprezentacja Polski (z Przemysławem Korsakiem w składzie) musiała obejść się smakiem. Są jeszcze dodatkowe szanse w 2024 r., ale będzie dużo trudniej. Naszym zdaniem sukcesem jest fakt, że możemy realnie myśleć o miejscach elblążan na igrzyskach. A że się nie udało...

To jest nasze subiektywne podsumowanie sportowego roku 2023. O sukcesach elbląskich sportowców informujemy na naszych łamach. W tym miejscu przedstawiliśmy najważniejsze, naszym zdaniem, wydarzenia kończącego się roku. W dwóch zdaniach: Nie jest źle, ale mamy niedosyt. I mimo wszystko przydałoby się większe wsparcie ze strony miasta i prywatnych sponsorów. Wielkie ukłony dla sportowców, trenerów i działaczy naszych klubów.

A jakie zdanie na temat elbląskiego sportu mają nasi Czytelnicy? Zapraszamy w komentarzach do merytorycznej dyskusji.

W środę podsumowaliśmy rok w elbląskiej kulturze, dzisiaj w sporcie, w piątek podsumujemy rok w elbląskiej polityce, a w sobotę - w gospodarce.