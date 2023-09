Nadchodzi 9. Elbląski Bieg Niepodległości 

Wielkimi krokami zbliża się jedna z większych imprez sportowych w mieście. Biegacze w biało-czerwonych barwach wypełnią ulice Starego Miasta – przed nami 9. Elbląski Bieg Niepodległości. Sportowe wyzwanie podejmą dzieci i dorośli. Zapisy właśnie ruszyły!

Elbląski Bieg Niepodległości jest imprezą, bez której wielu z nas nie wyobraża sobie obchodów Narodowego Święta Niepodległości. Świadczy o tym frekwencja, która z roku na rok jest coraz większa. Udział w biegu biorą nie tylko mieszkańcy Elbląga, ale również przyjezdni między innymi z Gdańska, Olsztyna, Tczewa czy Malborka.

To już tradycja, że 11 listopada impreza sportowa podzieli się na kilka części. W pierwszej kolejności na starcie pojawią się dzieci i młodzież do lat 14, którzy pobiegną kolejno na 50, 100, 200, 300, 400 i 500 m. Dorośli do pokonania będą mieli 10 km w Biegu Głównym, drużyny będą mogły przebiec trasę również w formie sztafety 3 x 3,3 km.

Dystans

Ze sprawdzonych źródeł wiemy, że w poprzednich dwóch latach trasa Elbląskiego Biegu Niepodległości przypadła biegaczom do gustu, dlatego też w tym roku pozostaje nam zaprosić Was na nią po raz trzeci.

Dzieci pobiegną ulicami Wodną i Bulwarem Zygmunta Augusta. Start Biegu Głównego na dystansie 10 km będzie ustawiony na ulicy Wodnej, w pobliżu Galerii EL. Później uczestnicy, podobnie jak przed rokiem, pobiegną ulicami: Wałowa, Stoczniowa, Królewiecka, Pocztowa, Armii Krajowej, 12 Lutego, Hetmańska, Tysiąclecia, Rycerska, Wigilijna, Zamkowa, Wapienna, Bulwar Zygmunta Augusta, a meta będzie znajdować się także na ul. Wodnej (1 pętla). Wszyscy zawodnicy będą mieli do pokonania 3 pętle, po 3,3 km, w maksymalnie 1 godzinę i 30 minut.

Informacja o limitach miejsc i cenie pakietu

W Biegu Głównym obowiązuje limit 999 uczestników, zaś w Małym Biegu limit najmłodszych biegaczy wynosi 500. Wpisowe w biegu na 10 km i rywalizacji sztafet to 50 zł od osoby (do 15 października) i 60 zł za pakiet startowy od 16 października, natomiast opłata za pakiet dziecięcy wynosi 25 zł do 15 października i 30 zł od 16 października.

Zgłoszenia do IX Elbląskiego Biegu Niepodległości na 10 km, Sztafet oraz Małego Biegu Niepodległości będą przyjmowane jedynie za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej elektronicznezapisy.pl do dnia 8.11.2023r. do godz. 23:59 lub do wyczerpania limitu miejsc. Po tym terminie dopisanie się do listy startowej nie będzie możliwe.

Organizatorami IX Elbląskiego Biegu Niepodległości są: Urząd Miejski w Elblągu oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Sponsorem Strategicznym wydarzenia jest Studio Łazienkowe Awangarda.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Prezydent Elbląga – Witold Wróblewski.

Tekst i fot. MOSiR