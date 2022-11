Nadchodzi Maraton Aqua Fitness

Czas na dobrą zabawę połączoną z ćwiczeniami w wodzie. Już 17 listopada w Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka odbędzie się trzeci w tym roku Maraton Aqua Fitness, podczas którego certyfikowani trenerzy poprowadzą rozmaite zajęcia. Wejście w cenie 28 złotych lub za okazaniem karnetu.

Aktywność w wodzie to szczególnie dobry wariant w walce z jesienną chandrą. Podczas gdy pogoda za oknem nas nie rozpieszcza, zawsze możemy liczyć na Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka, które zachęci do wyjścia z domu i uraczy nas rozmaitymi wodnymi atrakcjami. Szczególną okazją do odwiedzenia obiektu przy ul. Moniuszki będzie Maraton Aqua Fitness, który z uwagi na cieszącą popularność, odbędzie się już po raz trzeci w tym roku.

Podczas imprezy połączymy najważniejsze elementy fitnessu z dobrą zabawą, o którą zadbają instruktorzy prowadzący zajęcia w ramach programu Aktywuj się z MOSiR-em. Ćwiczenia będą odbywały się w towarzystwie muzyki oraz przy użyciu piankowych makaronów, hantli oraz innych akcesoriów. Dodatkową atrakcją będą rytmiczne zajęcia Zumby, oparte o trening cardio i wprowadzające elementy tańca.

Maraton Aqua Fitness to propozycja dla osób w każdym wieku, chcących poprawić sprawność ruchową, zadbać o kondycję i polepszyć swoją sylwetkę. Tutaj liczy się przede wszystkim dobra zabawa, więc nie musicie martwić się stopniem zaawansowania i doświadczeniem z zakresu aqua fitnessu.

Wejście na Aquamaraton dostępne będzie w cenie 28 złotych lub za okazaniem karnetu na Aqua Fitness.

Program imprezy:

19:30 AQUA BETOMIC (Izabela Szramke)

19:55 MAKARONY (Agnieszka Branecka)

20:20 AQUA HANTLE (Agnieszka Sar)

20:45 MAKARONY KRÓTKIE (Agnieszka Semkiw)

21:10 ZUMBA W WODZIE (Marcin Wierzbicki)

Więcej informacji o zajęciach w ramach programu Aktywuj się z MOSiR-em znajdziesz tutaj.