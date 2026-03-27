Najlepsi szkolni pływacy w Elblągu

Na Krytej Pływalni MOSiR Elbląg odbyły się Zawody pływackie dla szkół podstawowych. Pływaliśmy na 50 m w dwóch stylach oraz w sztafecie, dziewczęta i chłopcy. Najlepsi otrzymali medale.

Wszyscy rywalizowali wykorzystując styl dowolny lub grzbietowy, w zależności od konkurencji. Sztafety pływały 4x50 m, więc w składzie było 4 uczniów.

Wyniki indywidualne:

50 m dowolnym – dziewczęta

1. Lena Śliwa SP 18

2. Maja Jadeszko SSP 3

3. Lena Piesta SP 25

50 m grzbietowym – dziewczęta

1. Lena Łopacińska SP 19

2. Lilianna Kwietniewska SP 4

3. Karmen Pytelewska SSP 3

50 m dowolnym – chłopcy

1. Kamil Różalski SP 15

2. Mikołaj Wasiak SP 11

3. Rafał Kiełkowski SP 21

50 m grzbietowym – chłopcy

1. Adam Reszka SP 18

2. Franek Misiewicz SP 21

3. Filip Wysocki SP 14

Sztafety – dziewczęta

1.SSP 3

2. SP 19

3. SP 4

Sztafety – chłopcy

1. SP 21

2. SP 15

3. SSP 3

Szkoły Podstawowe rywalizują w wielu dyscyplinach, przez cały rok szkolny. Na zakończenie poznamy najlepsze we współzawodnictwie sportowym. Po każdej dyscyplinie, 3 pierwszych uczniów lub drużyn otrzymuje medale.

