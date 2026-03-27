Najlepsi szkolni pływacy w Elblągu
Na Krytej Pływalni MOSiR Elbląg odbyły się Zawody pływackie dla szkół podstawowych. Pływaliśmy na 50 m w dwóch stylach oraz w sztafecie, dziewczęta i chłopcy. Najlepsi otrzymali medale.
Wszyscy rywalizowali wykorzystując styl dowolny lub grzbietowy, w zależności od konkurencji. Sztafety pływały 4x50 m, więc w składzie było 4 uczniów.
Wyniki indywidualne:
50 m dowolnym – dziewczęta
1. Lena Śliwa SP 18
2. Maja Jadeszko SSP 3
3. Lena Piesta SP 25
50 m grzbietowym – dziewczęta
1. Lena Łopacińska SP 19
2. Lilianna Kwietniewska SP 4
3. Karmen Pytelewska SSP 3
50 m dowolnym – chłopcy
1. Kamil Różalski SP 15
2. Mikołaj Wasiak SP 11
3. Rafał Kiełkowski SP 21
50 m grzbietowym – chłopcy
1. Adam Reszka SP 18
2. Franek Misiewicz SP 21
3. Filip Wysocki SP 14
Sztafety – dziewczęta
1.SSP 3
2. SP 19
3. SP 4
Sztafety – chłopcy
1. SP 21
2. SP 15
3. SSP 3
Szkoły Podstawowe rywalizują w wielu dyscyplinach, przez cały rok szkolny. Na zakończenie poznamy najlepsze we współzawodnictwie sportowym. Po każdej dyscyplinie, 3 pierwszych uczniów lub drużyn otrzymuje medale.
Więcej informacji na stronie mostruso.pl i na Facebooku MOS Elbląg.