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Najlepsze piłkarskie szkoły podstawowe

 Elbląg, Najlepsze piłkarskie szkoły podstawowe
Fot. MOS

W kolejnych zawodach w ramach XLI Miejskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej, złote medale otrzymała drużyna ze Sportowej Szkoły Podstawowej nr 3. Na podium piłkarskiego turnieju znalazły się także SP 9 i SP 1.

W rywalizacji zespołowej wzięło udział 16 szkół podstawowych z Elbląga. Mecze odbywały się na dwóch boiskach, na sztucznej murawie stadionu przy ul. Skrzydlatej. Po fazie grupowej, najlepsi zagrali w spotkaniach finałowych. Gratulujemy najlepszym i dziękujemy szkołom za dobrą frekwencję.

Szkoły Podstawowe rywalizują w wielu dyscyplinach, przez cały rok szkolny. Na zakończenie poznamy najlepsze we współzawodnictwie sportowym. Po każdej dyscyplinie najlepsi otrzymują medale.


A moim zdaniem...

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