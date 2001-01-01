Najmłodsi na podium

Elbląscy kajakarze i kanadyjkarze nie wywalczyli medalu na Mistrzostwach Polski Juniorów oraz na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży. Honor elbląskich kajaków obronili Arkadiusz Wieteska i Bogumił Daczkowski, którzy wywalczyli brąz w dwójce na Mistrzostwach Polski Młodzików.

W Poznaniu odbywają się Mistrzostwa Polski Juniorów, Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży i Mistrzostwa Polski Młodzików w kajakarstwie.

Jedyny medal dla Elbląga wywalczyli startujący w kategorii 2011 i młodsi młodzicy Arkadiusz Wieteska i Bogumił Daczkowski w dwójce na dystansie 2000 metrów. Kajakarze Silvanta na mecie zameldowali się na trzeciej pozycji z czasem 8,06,75 minuty.

Arkadiusz Wieteska w jedynce na 2000 metrów uplasował się na ósmym miejscu w finale A z czasem 8,45,38 minuty.

Warto też zwrócić uwagę na wynik dwójki juniorów młodszych na 500 metrów. W półfinale Kacper Dębowski i Rafał Stańczewski popłynęli w czasie 3,51,15 minuty i był to drugi czas w całej konkurencji. W finale A elblążanie zajęli ósme miejsce z czasem 3,47,87 minuty.

Juniorzy młodsi w składzie Kacper Dębowski, Kamil Kulma, Mateusz Malinowski i Rafał Stańczewski w czwórce na 500 metrów rywalizację zakończyli na szóstym miejscu z czasem 1,39,39 minuty.

W dwójce na 500 metrów juniorzy młodsi Kamil Kulma i Mateusz Malinowski wygrali Finał B z czasem 1,52,58 minuty, co dało im 10. miejsce na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży.