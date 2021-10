Najmłodsi na start Biegu Niepodległości

VII edycja Elbląskiego Biegu Niepodległości to impreza, która do aktywności i rywalizacji zachęca nie tylko dorosłych. Dzięki Małemu Biegowi Niepodległości każde dziecko może poczuć wyjątkową atmosferę prawdziwych zmagań i rozpocząć swoją przygodę ze sportem. Warto zapisać swoją pociechę i sprawić jej szczególny prezent w postaci medalu.

Mały Bieg Niepodległości towarzyszy głównej rywalizacji uczestników. Wszyscy razem świętujemy wtedy odzyskanie wolności przez nasz kraj. Chętnie przywdziewamy narodowe barwy i pokazujemy nasz patriotyzm. Także i najmłodsi biegacze wraz z rodzicami lub samodzielnie staną na starcie, aby z uśmiechem na twarzy pokonać odpowiedni dystans i otrzymać nagrodę, która stanie się dla niektórych pierwszym sportowym trofeum w życiu, a dla niektórych kolejnym medalem w kolekcji.

Biegi dla dzieci rozpoczną się o godz. 11, a zawodnicy i zawodniczki wystartują na 6 dystansach: 50, 100, 200, 300, 400 i 500 m. Dzieci pobiegną ulicami: Wodną i Bulwarem Zygmunta Augusta. Obowiązywać będzie 7 kategorii wiekowych: 0-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12 oraz 13-14 lat. Każde dziecko uczestniczące w imprezie otrzyma pamiątkowy medal.

Zgłoszenia do Małego Biegu Niepodległości będą przyjmowane jedynie za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej, do 7 listopada, do godziny 23:59. Po tym terminie dopisanie się do listy startowej nie będzie możliwe. Opłata startowa wynosi 20 zł.

Można także zakupić oryginalną koszulkę Biegu dla swojego dziecka w następujących rozmiarach: 104 cm, 110 cm, 120 cm, 130 cm, 140 cm, 150 cm, 160 cm, wysyłając zamówienie z podaniem rozmiaru na adres imprezy@mosir.elblag.eu. Organizator gwarantuje możliwość zakupu koszulki tylko do 31 października. Koszt zakupu koszulki wynosi 25 zł. Regulamin dostępny jest na stronie z zapisami.

Pozostałe informacje dotyczące Biegu Niepodległości znajdują się na stronie MOSiR.

Sponsorem głównym VII Biegu Niepodległości w Elblągu jest firma spawalnicza i biuro pracy WAITW. Organizatorami są: Urząd Miejski w Elblągu oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Patronat honorowy objął Prezydent Elbląga, Witold Wróblewski.