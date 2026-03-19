Najszybsi uczniowie na lodzie

Za nami ostatnie zmagania na tafli dla elbląskich szkół podstawowych. Na Lodowisku Helena spotkali się uczniowie z klas V-VII, aby rywalizować na dystansie 222 m oraz w sztafecie. Najlepsi otrzymali medale.

Podczas zawodów najlepsza w ogólnej punktacji okazała się Sportowa Szkoła Podstawowa nr 3. Radziły sobie także w tej klasyfikacji uczniowie i uczennice SP 11, SP 19 i SP 15.

Szkoły Podstawowe rywalizują w wielu dyscyplinach, przez cały rok szkolny. Na zakończenie poznamy najlepsze we współzawodnictwie sportowym. Po każdej dyscyplinie, 3 pierwsze drużyny otrzymują medale.

