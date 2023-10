Naucz się jeździć na łyżwach z MOSiR-em

Wraz z rozpoczęciem sezonu łyżwiarskiego, zapraszamy na naukę jazdy na łyżwach z podziałem na zajęcia dla dzieci oraz dla młodzieży i dorosłych. Nigdy nie jest za późno na przyswajanie nowych umiejętności, a nauka będzie przebiegała na specjalnie wyznaczonej części tafli.

Od wtorku, 17 października, zapraszamy serdecznie na zajęcia z nauki jazdy na łyżwach na Lodowisku Helena. Nowy sezon to kolejna szansa na przyswojenie od podstaw techniki i postawienie zdecydowanych, pierwszych kroków na lodzie. Również w tym sezonie zajęcia są skierowanie zarówno do dzieci, młodzieży i dorosłych. To wszystko pod okiem wykwalifikowanych instruktorów z UKS Szóstka. Nauka jazdy na łyżwach będzie prowadzona na specjalnie wydzielonej części lodowiska, aby zmaksymalizować bezpieczeństwo uczestników i poczucie komfortu. Podczas zajęć będą wykorzystywane różnego rodzaju przyrządy wspomagające: pachołki, stożki i pingwinki.

Zajęcia odbywają się we wtorki (dzieci do 12 lat) i czwartki (młodzież od 12 lat i dorośli) o godz. 18:00, a jednorazowy koszt uczestnictwa w zajęciach nauki jazdy na łyżwach to 13 zł (dzieci) i 16 zł (młodzież i dorośli). Wejście z Kartą Dużej Rodziny to 11 zł (dzieci do 12 roku życia) oraz 14 zł (młodzież powyżej 12 roku życia i dorośli). Każde zajęcia będą trwać 50 minut.

Oprócz tego zapraszamy również na standardowe ślizgawki:

Wtorek, czwartek, piątek - 18:00 i 19:00

Soboty i niedziele - 12:20, 13:25, 14:35, 15:40 i 16:50

Ceny biletów na lodowisko wynoszą odpowiednio:

Normalny – 11 zł

Ulgowy – 7,50 zł

Dla posiadaczy elbląskiej Karty Dużej Rodziny bilety na lodowisko można kupić w niższych cenach: normalny – 8,50 zł, ulgowy – 5,50 zł.

Klub Sportowy Orzeł prowadzi wypożyczalnie łyżew w cenie 10 zł za parę.