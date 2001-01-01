Naucz swoje dziecko pływać z MOSiR-em

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu zaprasza na kolejny sezon nauki i doskonalenia pływania dla dzieci i młodzieży od 6 roku życia. Zajęcia będą odbywały się w Krytej Pływalni przy ul. Robotniczej 68. Zachęcamy do zapisów na bezpłatne spotkanie organizacyjne.

Jeśli szukasz dla swojego dziecka aktywności, która połączy zdrowie, bezpieczeństwo i dobrą zabawę, to pływanie jest idealnym wyborem. Nasze zajęcia są dostosowane do dzieci już od 6 roku życia i na każdym poziomie zaawansowania – od tych, które dopiero zaczynają swoją przygodę z wodą, po starsze dzieci i młodzież pragnące doskonalić swoje umiejętności.

Podczas pierwszych zajęć instruktorzy ustalą poszczególne grupy dzieci i młodzieży, biorąc pod uwagę umiejętności i wiek małych pływaków. Uczestnicy będą korzystać z basenu sportowego lub rekreacyjnego, w zależności od grupy wybranej przez instruktora. Zajęcia prowadzi zespół wykwalifikowanych trenerów, którzy mają wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą. Fachowa kadra, miła atmosfera i przyjemność z pływania, to nieodłączne elementy wszystkich zajęć.

Zajęcia w sezonie 2025/2026 ruszą 15 września. Zapisy na spotkanie organizacyjne odbywają się poprzez formularz online (obowiązuje limit 40 osób na daną godzinę):

– 9 września, godz. 17:00, 17:40 i 18:20 – termin dla dzieci kontynuujących naukę pływania w MOSiR w nowym sezonie,

– 10 września, godz. 17:00, 17:40 i 18:20 – termin dla nowych dzieci, które po raz pierwszy dołączą do prowadzonych przez naszych instruktorów zajęć w Krytej Pływalni.

Koszty udziału dziecka w kolejnych zajęciach nauki i doskonalenia pływania: 170 zł / 8 wejść w miesiącu, 100 zł / 4 wejścia w miesiącu, 27,50 zł / 1 wejście, 555 zł / karnet open (ok. 32 zajęcia w ciągu semestru).

Więcej informacji dostępnych będzie podczas zajęć organizacyjnych oraz pod numerem telefonu 55 625-63-81 w godz. 07.30-15.30 lub mailowo natalia.kwiatkowska@mosir.elblag.eu.

Prosimy pamiętać, że na bezpłatnych zajęciach organizacyjnych dzieci będą wchodziły do wody, w związku z tym muszą mieć stroje kąpielowe, klapki, ręczniki, okularki. Rodzice będę natomiast znajdować się w hali basenowej, w której poruszamy się w klapkach.

Nie zwlekaj – daj swojemu dziecku możliwość odkrycia radości płynącej z pływania. Zapisz je na zajęcia już dziś i zapewnij mu zdrowy i aktywny rozwój.