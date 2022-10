Nauczymy dzieci jeździć na łyżwach

Rusza nauka jazdy na łyżwach dla dzieci z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Elblągu. Jeżeli chcesz, aby Twoja pociecha rozpoczęła przygodę z tym sportem lub poprawiła swoje umiejętności, zapraszamy na Lodowisko Helena. Zajęcia z instruktorem odbywać się będą w każdy wtorek o godz. 18 na naszej tafli.

Kolejny sezon na lodowisku Helena wystartował, a to znaczy, że wśród propozycji lodowych aktywności pojawia się nauka jazdy na łyżwach. W ćwiczeniach praktycznych mogą uczestniczyć dzieci do 12 roku życia. Cotygodniowe zajęcia poprowadzi Natalia Śnigier, trenerka łyżwiarstwa, która na co dzień szkoli łyżwiarzy figurowych w klubie UKS Szóstka Elbląg.

W trakcie zajęć tafla lodowiska podzielona będzie na dwie części, by sprawnie i bezpiecznie prowadzić lekcje. Na jednej z nich będą odbywały się zajęcia, a druga części tafli będzie ogólnodostępna dla wszystkich miłośników łyżew.

Jednorazowy koszt uczestnictwa w zajęciach nauki jazdy na łyżwach to 13 zł. Wejściówki z elbląską Kartą Dużej Rodziny są dostępne za 11 zł od każdej osoby. Każde zajęcia będą trwać 50 minut.

By uczestniczyć w zajęciach nie trzeba mieć własnych łyżew. Na lodowisku funkcjonuje wypożyczalnia sprzętu, prowadzona przez Klub Sportowy Orzeł, a za wypożyczenia pary łyżew zapłacimy 10 złotych. Dzieci podczas zajęć będą mogły także bezpłatnie skorzystać z pingwinka, który pomoże w jeździe.

Ponadto ślizgawki ogólnodostępne dla wszystkich zainteresowanych odbywają się we wtorki, czwartki i piątki o godz. 18 i 19 oraz w weekendy o godzinach 12:30, 13:30, 14:40, 15:40 i 16:50. Każda sesja trwa 50 minut. Więcej informacji oraz cennik na stronie MOSiR.