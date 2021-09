Nauka pływania z MOSiR-em

Wraz z początkiem roku szkolnego rozpoczynają się zajęcia z nauki pływania dla dzieci, realizowane w ramach programu „Aktywuj się z MOSiR-em”. 7 i 8 września, w Krytej Pływalni przy ul. Robotniczej, odbędą się bezpłatne spotkania organizacyjne dla wszystkich tych, którzy mają ochotę zapisać swoje pociechy.

Zajęcia nauki pływania przygotowane są dla dzieci powyżej 5 lat. Dla tych najmłodszych, którzy dopiero chcą się nauczyć pływać i także tych, którzy chcieliby jeszcze doszlifować swoje umiejętności. Podczas zajęć, przy doborze grupy, instruktorzy kierują się przede wszystkim wiekiem i poziomem zaawansowania uczestników, co idealnie wpływa na rozwój każdego dziecka. W miłej atmosferze, z doświadczona kadrą, nauka będzie skuteczna i przyjemna.

Zajęcia organizacyjne odbędą się we wtorek (7.09) w godz. 16:30 - 18:30 i środę (8.09) w godz. 18:00 - 19:00. W czasie nich dzieci będą wchodzić do wody. W związku z pandemią wirusa COVID-19 spotkania te będą odbywać się w grupach, co 30 minut. Rodzice biorący udział w spotkaniu powinni przez cały czas poruszać się w maskach. W celu ustalenia godziny zajęć należy skontaktować się z kasą Krytej Pływalni osobiście lub telefonicznie pod numerem telefonu 55 625 60 60.

Atutem zajęć jest także elastyczny system opłat. Sami Państwo możecie zdecydować, ile razy w tygodniu będzie uczęszczać Wasze dziecko. Zajęcia odbywać się będą dwa razy w tygodniu. Karnet na 8 wejść w miesiącu kosztuje 110 zł. Istnieje możliwość zapisania dziecka na zajęcia raz w tygodniu – karnet na 4 wejścia w miesiącu w cenie 75 zł.