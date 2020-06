Nawet do 150 osób na torze Kalbar

Przed nami kolejny etap odmrażania sportu, który ponownie łagodzi część obostrzeń dotyczących m.in. liczby osób korzystających z obiektów sportowych. Od soboty (6 czerwca) na Kalbarze może jednocześnie przebywać do 150 osób. Ułatwi to możliwość aktywnego spędzenia czasu, jazdy na rolkach czy gry na boiskach i kortach.

Tydzień temu Rada Ministrów ogłosiła rozporządzenie, dzięki któremu ponownie jesteśmy w stanie złagodzić obostrzenia dotyczące korzystania z obiektów sportowych. W przypadku Toru Wrotkarskiego Kalbar zmiana jest bardzo duża, ponieważ jednocześnie w obiekcie będzie mogło być aż do 150 osób, bez możliwości udziału publiczności.

- Coraz więcej osób, które chciałyby aktywnie spędzić czas na świeżym powietrzu, przychodzi na tor – informuje Jarosław Czerski, kierownik obiektu. – Cieszy nas więc fakt, że już od najbliższej soboty praktycznie każdy będzie mógł z niego skorzystać. Oczywiście zachowując pozostałe zasady bezpieczeństwa.

Nadal obowiązywała będzie konieczność zachowanie dystansu społecznego, ograniczona liczba osób do 150, dezynfekcja rąk przy wejściu i wyjściu, korzystanie z osobistego sprzętu treningowego.

Tor Wrotkarski Kalbar wraz z kompleksem boisk wielofunkcyjnych

Od poniedziałku do piątku mieszkańcy mogą korzystać z toru i boisk od godz. 9 do 14 oraz od 17 do 20.50, w sobotę od godz. 11 do 20.50, a w niedzielę od 9 do 20.50. Nie ma możliwości dokonania rezerwacji. W związku z ograniczeniem liczby osób, które mogą przebywać na terenie obiektu (do 150 osób), w przypadku dużego zainteresowania liczy się kolejność przyjścia. Korzystanie z toru wrotkarskiego oraz boisk wielofunkcyjnych jest bezpłatne.

Korty tenisowe

Inaczej jest w przypadku kortów tenisowych, gdzie wejście możliwe będzie jedynie po wcześniejszym zarezerwowaniu, a opłaty za korzystanie pobierane będą zgodnie z cennikiem, który znajduje się w zakładce Kalbar. Korty tenisowe dostępne będą od poniedziałku do soboty od godz. 8 do 20.50, a w niedziele od 10 do 20.50. Rezerwacji dokonać należy telefonicznie pod nr telefonu: 537 443 376.

Zapraszamy i jednocześnie prosimy o zachowanie ostrożności oraz dbanie o bezpieczeństwo swoje i innych osób.