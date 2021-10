Nerwy ze stali

Od wysokiego zwycięstwa nad AZS Olsztyn zaczęli rywalizację w II lidze tenisiści stołowi Mlexera Elbląg. Elblążanie zachowali zimną krew w kluczowych momentach meczu. Zobacz zdjęcia z meczu.

Wynik zdradzimy od razu: w Hali Sportowo – Widowiskowej Mlexer pokonał AZS Olsztyn 9:1. Wynik jednak nie odzwierciedla tego, co działo się na stołach.

Pierwszy po powrocie do II ligi mecz Mlexera zaczął Krystian Kawiak, który na pierwszym stole zmierzył się z Tomaszem Strygunem. Elblążanin po stresującym początku wygrał pierwszego seta do sześciu. I rywal znalazł na niego sposób. Kolejne sety trafiły na konto olsztynianina.

Na drugim stole kapitan Mlexera Piotr Kołaciński nie miał żadnych problemów z Jackiem Świtalskim. Pojedynek bez większej historii. W pierwszym secie elblążanin przy stanie 7:0 oddał pierwsze punkty. Dopiero w trzecim secie olsztynianin na początku wyszedł na prowadzenie. Ale doświadczony zawodnik Mlexera odrobił stratę i zdobył punkt dla gospodarzy.

W trzecim pojedynku Wojciech Chrząszcz zmierzył się z Cezarym Bossowskim. W pierwszym secie elblążanin szybko i bezboleśnie wygrał do trzech. Olsztynian pozbierał się i w drugim secie doprowadził do remisu. W pozostałych dwóch setach trwała zażarta walka o punkt. I tu właśnie mogliśmy zobaczyć wzmiankowana wyżej odporność psychiczną elbląskiej drużyny. Trzecim secie doszło do pojedynku na przewagi. W czwartym olsztynianin zbudował sobie przewagę 4:1. Chwilę później tenisista Mlexera doszedł rywala na punkt, żeby potem znów stracić dwa, i po chwili doprowadzić do remisu 8:8. Wojnę nerwów wygrał elblążanin.

Na drugim stole Andrzej Makowski wygrał 3:0 z Kamilem Urbanowiczem. Równie dobrze wynik mógłby brzmieć 0:3. Ale... tu znów wzięło górę doświadczenie elbląskiego tenisisty. W pierwszym secie Olsztynianin prowadził już 5:0, kiedy Andrzej Makowski zaczął odrabiać straty, Doprowadził do remisu 7:7, stracił dwa punkty. I ostatecznie wygrał pierwszego seta do 9. W drugim wynik cały czas oscylował wokół remisu. I znów końcówkę lepiej rozegrał tenisista gospodarzy. W trzecim secie mogło się wydawać, że elblążanin znalazł sposób na rywala. Po szybko zbudowanej przewadze wkrótce nie zostało śladu. Znów doszło do stresującej końcówki i znów górą był tenisista Mlexera.

Przed grami deblowymi gospodarze prowadzili 3:1. AZS, żeby przedłużyć szansę na wywiezienie z Elbląga punktów musiał zdobyć chociaż jeden punkt w tej fazie meczu. „Na papierze” słabszym duetem wydawała się para Chrząszcz – Kawiak. Naprzeciw młodych tenisistów stanęli Jacek Świtalski i Kamil Urbanowicz. Olsztynianie wygrali pierwszego seta i... na tym ich zdobycze się skończyły. Elblążanom wiary w sukces przydał wygrany na przewagi drugi set, w trzecim rozgromili rywali do trzech. Olsztynianie próbowali odwrócić losy pojedynku w czwartej części. Tutaj znowu zadecydowała zimna krew. Elblążanie doprowadzili do remisu 10:10 i kolejne dwa oczka dały gospodarzom kolejny punkt.

Na drugim stole Piotr Kołaciński i Andrzej Makowski bez straty seta pokonali Cezarego Bossowskiego i Tomasza Stryguna. Warto wspomnieć o kolejnej doskonalej końcówce, tym razem w drugim secie. Elblążanie przegrywali 7:10 i... odwrócili losy seta. W trzecim też mogliśmy oglądać „zimną krew” w końcówce seta.

Po grach deblowych elblążanom do zwycięstwa brakowało punktu. I raczej wiadomo było, że ktoś go zdobędzie. Elbląscy tenisiści nie pozostawili rywalowi żadnych złudzeń i wygrali pozostałe cztery pojedynki. Punkt na wagę zwycięstwa zapewnił elblążanom niezawodny kapitan. Piotr Kołaciński gładko wygrał Kamilem Urbanowiczem.

Olsztynianie najbliżej zdobycia punktów byli w pojedynkach Krystian Kawecki vs Cezary Bossowski i Andrzej Makowski vs Jacek Świtalski. Oba przegrali 2:3. Dzieła zniszczenia dopełnił Wojciech Chrząszcz, który bez straty seta pokonał Tomasza Stryguna.

W następnej kolejce elblążanie zmierzą się na wyjeździe z KTS Kozienice.

Mlexer Elbląg – AZS Olsztyn 9:1

Mlexer : Kołaciński (2,5), Makowski (2,5), Chrząszcz (2,5), Kawiak (1,5)

Wyniki pojedynków:

Krystian Kawiak - Tomasz Strygun 1:3 (6, -4, -8, -5)

Piotr Kołaciński – Jacek Świtalski 3:0 (5, 5, 7)

Wojciech Chrząszcz – Cezary Bossowski 3:1 (3, -8, 10, 9)

Andrzej Makowski – Kamil Urbanowicz 3:0 (9, 9, 9)

Wojciech Chrząszcz, Krystian Kawiak – Jacek Świtalski, Kamil Urbanowicz 3:1 (-6, 10, 3, 10)

Piotr Kołaciński, Andrzej Makowski – Cezary Bossowski, Tomasz Strygun) 3:0 (5, 11, 9)

Krystian Kawiak – Cezary Bossowski 3:2 (8, -4, 12, -9, 10)

Piotr Kołaciński – Kamil Urbanowicz 3:0 (9, 2, 4)

Wojciech Chrząszcz – Tomasz Strygun 3:0 (7, 8, 8)

Andrzej Makowski – Jacek Świtalski 3:2 (7, -9, 1, -12, 2)