Nie chcą derbów w poniedziałek

Mało jest rzeczy w piłce nożnej, które łączą kibiców Olimpii Elbląg i Stomilu Olsztyn. Jedną z nich test niechęć wobec decyzji PZPN, który zaplanował rozegranie derbów województwa warmińsko-mazurskiego w poniedziałek, 22 kwietnia.

W 29. kolejce piłkarskiej II ligi dojdzie do ciekawego spotkania: Olimpia Elbląg na Stadionie przy ul. Agrykola 8 podejmie Stomil Olsztyn. Sympatycy obu drużyn od dłuższego czasu przygotowują się do najważniejszego, ich zdaniem, meczu. Tymczasem termin rozegrania meczu wyznaczono... 22 kwietnia, w poniedziałek, o godzinie 18.15.

Z tym nie zgadzają się kibice zarówno elbląskiej Olimpii, jak i olsztyńskiego Stomilu. Stowarzyszenie Kibiców Olimpii Elbląg wystosowało list do Polskiego Związku Piłki Nożnej, w którym zgłasza wniosek o przełożenie terminu meczu na „dzień weekendowy“. „Mecze derbowe na całym piłkarskim świecie są prawdziwymi świętami regionu. Podobnie jest w województwie warmińsko-mazurskim, spotkania pomiędzy Olimpią a Stomilem są jednym z najważniejszych wydarzeń piłkarskich całego sezonu w obydwu miastach. Mecze te zarówno w Elblągu, jaki i w Olsztynie gromadzą rekordową frekwencje.

Organizacja tego spotkania w poniedziałek obniża rangę widowiska i w sposób drastyczny wpływa na frekwencję. Mecze piłkarskie w Polsce od zawsze były organizowane w weekendy i powinno to być kontynuowane, a w szczególności w przypadku spotkań o takiej renomie, jak pojedynek pomiędzy Olimpią Elbląg a Stomilem Olsztyn.“ - możemy przeczytać w piśmie do PZPN.

Pismo z tym samym postulatem do PZPN wysłali także kibice Stomilu Olsztyn: „Mecz pomiędzy Olimpią a Stomilem elektryzuje mieszkańców regionu, jest to bez wątpienia jedno z najciekawszych spotkań w całym kalendarzu rozgrywek II ligi. Zauważy to każdy, nawet postronny kibic. Przyciąga on na stadiony obu zespołów tłumy, a zainteresowanie tym spotkaniem można również zmierzyć na podstawie wydanych akredytacji dla mediów sportowych i kibicowskich.

Organizowanie spotkania derbowego w poniedziałek jest skandalem i brakiem poszanowania dla kibiców obu zespołów. Zwłaszcza, gdy uwagę zwróci się na spotkania zaplanowane w sobotę i niedzielę. Czy według telewizji mecz w którym udział biorą rezerwy, jest ciekawszy od derbów regionu? Być może decyzja ta ma inne podłoże i została wywarta pod wpływem nacisku? Te pytania kierujemy do wszystkich czytelników tego listu, niech każdy się nad tym zastanowi. Naszym zdaniem nie tak powinna wyglądać promocja futbolu na szczeblu drugiej ligi. “ - czytamy w piśmie podpisanym przez Grupy kibicowskie Stomilu Olsztyn.

Mecz zapowiada ciekawie zapowiada się pod względem kibicowskim, ale także sportowym. Stomil zajmuje miejsce w strefie spadkowej, Olimpia przeżywa kryzys i ma już tylko trzy punkty przewagi nad „czerwoną“ strefą. Punkty zdobyte w derbach mogą mieć znaczenie w walce o utrzymanie na trzecim szczeblu rozgrywek.