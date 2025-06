Zakończenie roku i nie tylko roku

W szkole i w zakończeniu roku oczywiście najważniejsi są uczniowie i dziś nie zabrakło związanych z nimi wątków. Wręczono wyróżnienia tym spośród nich, którzy odnieśli szczególne sukcesy, gratulowano też osiągnięć szkołom, dyrektorom, nauczycielom. Prezydent Elbląga reprezentowany przez wiceprezydenta Piotra Kowala przesłał uczniom list, m. in. życząc dobrych i bezpiecznych wakacji. W szkolnej auli wybrzmiał hymn, wprowadzono sztandar, były kwiaty, życzenia, podziękowania, apele, przemówienia osób związanych z edukacją czy różnymi poziomami władzy. Była też część sportowo-artystyczna, wydarzenie otworzył pokaz judo, zakończył występ muzyczny jednego z absolwentów ZSM.

Znaczącym wątkiem uroczystości były dziś pożegnania. Trzech dyrektorów elbląskich placówek zakończyło tym rokiem szkolnym pracę na swoich stanowiskach. Dyrektor SP 11 Katarzyna Jamróz, a także dwoje dyrektorów przechodzących na emeryturę: gospodarz dzisiejszego wydarzenia Mariusz Bachanek z ZSM (36 lat w jednostkach związanych z edukacją, dyrektor ZSM od 2012) i Małgorzata Kalkowska, dyrektor Przedszkola nr 15 (35 lat pracy nauczycielskiej, 30 lat jako dyrektor w „piętnastce”).

- Te lata które spędziłem w oświacie, blisko oświaty, to były najsensowniejsze lata w moim życiu. Dla państwa, dla tych, z którymi pracowałem, przede wszystkim dla dzieciaków: warto było - mówił Mariusz Bachanek. – Czasami poświęcało się te kwestie merytoryczne, podstawę (programową – red.) itd., ale istotniejsze było to, żeby temu dziecku poprostować ścieżki – zaznaczył. – My nie mamy prawa oczekiwać wdzięczności, ale to jest jeszcze ta wartość dodana do naszego życia, kiedy ludzie, których może nie pamiętamy z imienia i nazwiska, czasami tę wdzięczność okazują – powiedział wieloletni dyrektor ZSM.