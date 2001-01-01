Niedziela pełna wodnych atrakcji i niespodzianek

Miłośników wodnych aktywności serdecznie zapraszamy w najbliższą niedzielę, 24 sierpnia, na V Festiwal Sportów Wodnych, który odbędzie się na rzece Elbląg. Impreza jest częścią XIX Elbląskich Dni Chleba. Uczestnicy festiwalu będą mogli skorzystać z wielu bezpłatnych atrakcji, a na zakończenie wydarzenia czeka ich spektakularny, nocny pokaz flyboardów.

- Przed nami piąta edycja Festiwalu Sportów Wodnych, który przyciąga liczne grono fanów wodnych atrakcji. Wyjątkowo, tym razem festiwal będzie częścią Elbląskiego Święta Chleba. Zaplanowaliśmy bezpłatne atrakcje, które z całą pewnością umilą mieszkańcom, jak i turystom czas: przejażdżki po rzece łodziami, holowanie na bananach i wersalkach. Po raz pierwszy odbędzie się również nocny pokaz flyboard, którego jeszcze w naszym mieście nie było. Serdecznie zapraszam do uczestnictwa i wspólnej zabawy na rzece Elbląg - mówi Paulina Borkowska, kierownik Działu Organizacji Imprez i Marketingu MOSiR.

Wydarzenie wystartuje w najbliższą niedzielę, 24 sierpnia, o godz. 12:00. Zakończeniem Festiwalu Sportów Wodnych, będzie nocny pokaz flyboard na wodzie, który rozpocznie się o godz. 21:45.

Program imprezy:

godz. 12:00 – uroczyste otwarcie

godz. 12:05 – 12:15 - pokaz flyboard

godz. 12:15 – 13:00 – przejażdżki po rzece Elbląg, między mostami (dmuchane zabawki wodne holowane za łodziami motorowymi - banan, wersalka, tapczan)

godz. 13:00 – 13:15 – pokaz flyboard

godz. 13:30 – 14:30 – przejażdżki po rzece Elbląg łodziami motorowymi

godz. 14:30 – 14:45 – pokaz flyboard

godz. 15:00 – 16:00 – przejażdżki po rzece Elbląg, między mostami (dmuchane zabawki wodne holowane za łodziami motorowymi - banan, wersalka, tapczan)

godz. 15:00 – 16:00 – zakończenie przejażdżek po rzece Elbląg

godz. 21:45 – 22:00 – nocny pokaz flyboard i zakończenie Festiwalu Sportów Wodnych

Zachęcamy również do zapoznania się z pełnym harmonogramem i atrakcjami, które czekają na Was podczas XIX Elbląskich Dni Chleba.