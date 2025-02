Niedzielny turniej minihokeja

W niedzielę, 9 lutego, na Lodowisku Helena w Elblągu odbędzie się turniej minihokeja dla dzieci z rocznika 2015 i młodszych. - To doskonała okazja, by zobaczyć na własne oczy, jak małe dzieci nie tylko pięknie jeżdżą na łyżwach, ale także z ogromnym zaangażowaniem rywalizują na lodzie w duchu fair play - zapraszają organizatorzy. Turniej odbędzie się w godz. 8.50-12.30. Wstęp wolny.

Turniej ligowy minihokeja zostanie rozegrany w systemie 3x3, gdzie każda drużyna zmierzy się z każdą. Każdy mecz potrwa 18 minut, a emocji na pewno nie zabraknie!

Uczestnicy turnieju:

1. UKS Wikingowie Elbląg I

2. UKS Wikingowie Elbląg II

3. GAS Olivia Gdańsk I

4. GAS Olivia Gdańsk II

5. HUKS Niedźwiadki Gdynia

6. GKS Stoczniowiec

To świetna okazja do sprawdzenia postępów najmłodszych zawodników, zwłaszcza tych, którzy dopiero rozpoczęli swoją przygodę z hokejem na lodzie. Warto dodać, że niektórzy z nich stawiali pierwsze kroki na lodzie zaledwie kilka miesięcy temu, we wrześniu 2024 roku. Dziś są gotowi, by zaprezentować swoje umiejętności i walczyć na lodzie z rówieśnikami.

Zapraszamy wszystkich do kibicowania najmłodszym hokeistom! Wstęp na turniej jest bezpłatny, a emocje gwarantowane! Do zobaczenia na Lodowisku Helena!