Nietoperze nie doleciały do punktów

 Elbląg, Michał Libuda, Barkom Każany Lwów
Michał Libuda, Barkom Każany Lwów

Pojedyncze zrywy nie wystarczyły Barkomowi Każany Lwów na urwanie choćby seta Jastrzębskiemu Węglowi. Nietoperze przegrały kolejny ważny w kontekście walki o play off mecz.

Dzisiejszy (13 grudnia) mecz Barkomu Każany Lwów z Jastrzębskim Węglem był ciekawy w kontekście walki o play off. Goście walczą o pierwszą ósemkę, gospodarze musieli starcie wygrać, żeby nie stracić kontaktu z grupą pościgową.

Zaczęło się nawet dobrze dla lwowskich Nietoperzy, którzy swoje spotkania domowe w tym sezonie rozgrywają w Elblągu. 3:0 na początek, ale chwilę później było już 3:4, następnie 6:9. Goście pewnie szli po swoje i pierwszego seta wygrali do 19.

W drugim secie Barkom kroku dotrzymywał tylko do stanu 9:9. Potem goście stopniowo budowali przewagę. Mogło się wydawać, że przy 12:11 dla Jastrzębskiego Węgla jeszcze nie wszystko stracone, ale chwilę później było 15:12, następnie 20:15. A całego seta goście wygrali do 17.

W trzeciej części meczu można było odnieść wrażenie, że Jastrzębski Węgiel kontroluje sytuację na parkiecie. Goście utrzymywali trzypunktowe prowadzenie i pewnie szli po zwycięstwo. Ale Nietoperze nie zamierzały łatwo składać broni. Doprowadzili do stanu 17:17, wyszli na jednopunktowe prowadzenie. Trwała zacięta walka, ale w końcówce górą byli goście. Nieudana zagrywka Vasyla Tupchhi'ego zakończyła mecz.

 

Barkom Każany Lwów – JSW Jastrzębski Węgiel 0:3 (19:25, 17:25, 23:25)

Barkom: Tupchii, Kampa, Shchurov, Gueye, Kovalov, Pope, Pampushko (libero) oraz Nakano, Viietskyi, Kuts, Firkal, Shevchenko, Rohozhyn

