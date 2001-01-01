Niższa cena pakietu na Bieg Nocny tylko do środy!

Trwa wielkie odliczanie do Elbląskiego Biegu pod Gwiazdami, który odbędzie się już 27 września na elbląskiej Modrzewinie. To już trzecia edycja tego wyjątkowego biegu! Jeśli jeszcze zastanawiasz się nad startem, to teraz jest idealny moment na podjęcie decyzji. Tylko do środy, 27 sierpnia, obowiązuje tańsza opłata startowa. Zapisz się już teraz i skorzystaj z niższego wpisowego!

Elbląski Bieg Nocny Pod Gwiazdami z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością wśród mieszkańców Elbląga i okolic. Pod osłoną nocy, zawodnikom przyjdzie się zmierzyć na dystansie 5 km. Impreza odbędzie się w sobotę, 27 września na elbląskiej Modrzewinie. W tym roku na uczestników będzie czekać wyjątkowy medal ze świecącymi w ciemności elementami oraz odświeżona trasa biegowa.

- Bieg Nocny jest idealną okazją do przetestowania po raz pierwszy swoich sił w zawodach biegowych. Prosta trasa, niepowtarzalny klimat, przyjemny dystans 5 kilometrów, a na mecie czekać będzie wyjątkowy medal – same plusy! Do wydarzenia został miesiąc, więc to w zupełności wystarczający czas na przygotowania. Gwarantujemy satysfakcje po ukończeniu trasy, bez względu na końcowy wynik. Z całą pewnością obecność biegaczy będzie dodatkową motywacją do osiągnięcia jak najlepszego efektu – mówi Paulina Borkowska, kierownik Działu Organizacji Imprez i Marketingu MOSiR.

Tylko do 27 sierpnia obowiązuje niższe wpisowe na wydarzenie - aktualna opłata wynosi 40 zł. Zapisy na wydarzenie przyjmowane są w formie elektronicznej poprzez platformę elektronicznezapisy.pl do 24 września 2025 roku, do godziny 23:59 lub do wyczerpania limitu miejsc. Aktualnie na liście startowej znajduje się już blisko 550 zawodników, dlatego warto się pospieszyć i zapisać się już teraz.

W III Elbląskim Biegu Nocnym pod Gwiazdami mogą wziąć udział osoby, które ukończyły co najmniej 16 lat w dniu startu. Szczegółowy regulamin imprezy jest dostępny na stronie z zapisami.

Organizatorzy: Prezydent Elbląga Michał Missan i MOSiR Elbląg.

Sponsor Główny: ML Polyolefins, Stella Green.

Sponsor Strategiczny: Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej

Sponsorzy i Partnerzy: Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, HADM Gramatowski, Centrum Handlowe Ogrody.