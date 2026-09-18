Nocny bieg, rowerowa przygoda i relaks w wodzie

Przed nami weekend, podczas którego nie zabraknie sportowych emocji. W sobotę spotkamy się na Modrzewinie podczas Elbląskiego Biegu Nocnego pod Gwiazdami, a w niedzielę połączymy jazdę na rowerze ze spływem kajakowym. Przez cały weekend zapraszamy również do Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka oraz na Tor Kalbar.

Uliczny bieg pod osłoną nocy (Sobota, godz. 20:00, ul. Modrzewina)

W sobotni wieczór Modrzewina ponownie wypełni się biegaczami, którzy staną na starcie 4. Elbląskiego Biegu Nocnego pod Gwiazdami. Na liście startowej zameldowało się ponad 1100 zawodników. Przed startem na uczestników czeka również pokaz cichej pirotechniki, który będzie efektownym rozpoczęciem sportowej części wieczoru. Zachęcamy, aby na bieg zabrać czołówki, odblaski, świecące opaski czy inne gadżety, które rozświetlą trasę – im więcej świateł pojawi się wśród uczestników, tym bardziej widowiskowo będzie wyglądał cały bieg. Tego samego dnia, od godziny 12:00, w biurze zawodów w Centrum Handlowym Ogrody będzie można jeszcze kupić ostatnie dostępne pakiety startowe. Liczba pakietów jest ograniczona, więc obowiązuje zasada: kto pierwszy, ten lepszy!

Z rowerów na kajaki (Niedziela, godz. 10:00, ul. Wodna)

W niedzielę uczestnicy Miejskich Wycieczek Rowerowych ponownie wybiorą się nad Nogat, tym razem do Letnik, gdzie rowery zamienią na kajaki. Do pokonania będzie około 46 kilometrów na rowerze oraz odcinek wodny, po którym uczestnicy ruszą w drogę powrotną do Elbląga. Cała wycieczka jest bezpłatna, a szczegóły trasy i informacje organizacyjne znajdziecie na stronie mosir.elblag.eu. Zapisy nadal trwają.

Pływanie, relaks i rodzinny czas (Codziennie, godz. 6:00-22:00, ul. Moniuszki 25)

Na tych, którzy w weekend szukają aktywności pod dachem, czeka Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka. Basen sportowy, strefa rekreacyjna i część relaksacyjna z jacuzzi oraz saunami pozwalają połączyć ruch z odpoczynkiem. To dobra propozycja zarówno na rodzinne wyjście, jak i spokojne popołudnie po bardziej intensywnym treningu. CRW Dolinka zaprasza przez cały weekend.

Aktywnie na Kalbarze (Codziennie, godz. 9:00-19:50, ul. Agrykola 8)

Przez cały weekend można również korzystać z Toru Kalbar. Na miłośników rolek czeka tor do jazdy, a osoby lubiące gry zespołowe mogą skorzystać z wielofunkcyjnych boisk. To dobre miejsce zarówno na rodzinny ruch, jak i sportowe spotkanie ze znajomymi. Kalbar zaprasza wszystkich, którzy chcą spędzić weekend aktywnie i na świeżym powietrzu.