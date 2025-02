Nowa sala tenisa stołowego na Lodowisku Helena

Miłośnicy popularnego ping-ponga mają powody do radości. Sala do tenisa stołowego, dotychczas mieszcząca się w Hali Sportowo-Widowiskowej, od 13 lutego funkcjonuje w nowej lokalizacji – w budynku Lodowiska Helena. W miejscu dawnej siłowni powstała przestrzeń w pełni dostosowana do komfortowej gry, zapewniająca doskonałe warunki zarówno dla amatorów, jak i bardziej zaawansowanych zawodników.

Nowa sala wyposażona jest w trzy profesjonalne stoły, a koszt biletu wstępu to jedynie 7 zł za 90 minut dla jednej osoby, płatne w kasie lodowiska. Co więcej, na miejscu można bezpłatnie wypożyczyć rakietki oraz piłeczki, co sprawia, że sport ten staje się jeszcze bardziej dostępny. Dodatkowo istnieje możliwość korzystania z popularnych kart sportowych: Fit Profit, Medicover oraz PZU Sport.

Sala otwarta jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-21:30, a w soboty od 9:30 do 17:00. Rezerwacji można dokonywać pod numerem tel. 55 625 63 15 oraz tel. 515 193 928, a szczegółowy harmonogram funkcjonowania sali znajduje się na stronie mosir.elblag.eu.

To świetna okazja do aktywnego spędzania czasu, poprawy refleksu i kondycji, a także do sportowej rywalizacji. Zachęcamy mieszkańców Elbląga i okolic do odwiedzenia nowej sali i spróbowania swoich sił w tenisie stołowym.