Nowa tablica w hali MOS

Hala sportowa przy ul. Kościuszki w Elblągu zyskała nową tablicę wyników. Oprócz niej, nad tablicami koszy do gry, pojawiły się nowe zegary 24 sekund. Nowa tablica jest większa od poprzedniej i zawiera dodatkowe funkcje.

Poprzednia tablica wyników uległa awarii. Przez wiele lat służyła organizatorom imprez sportowych, w tym meczów piłki ręcznej i koszykówki. Teraz do dyspozycji sportowców i trenerów, zarówno zespołów seniorskich, jak i młodzieżowych, będzie tablica z większymi możliwościami. Po obu jej stronach pojawia się teraz lista z numerami graczy oraz możliwość wyświetlania liczby fauli (np. w koszykówce).

Poza tablicą, konieczny był zakup nowych zegarów 24 sekund, wykorzystywanych w czasie meczu koszykówki. Zostały one zamontowane nad tablicami koszy. Wszystko razem jest sterowane z nowego, bezprzewodowego panelu.

Hala MOS jest częścią Zespołu Szkół i Placówek Sportowych z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Elblągu.