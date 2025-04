Nowy festiwal sportowy na Wysoczyźnie Elbląskiej

W dniach 9-10 sierpnia w Kadynach (gmina Tolkmicko) odbędzie się Festiwal Sportowy TolkmickON, w którego skład wejdzie impreza biegowa Garmin Ultra Race oraz kolarska Garmin Gravel Race. Uczestnicy będą mieli okazję odkryć piękne lasy, jary i wąwozy Wysoczyzny Elbląskiej, czyli urokliwej „wyspy” na oceanie Żuław, o ogromnym potencjalne turystyczno-sportowym.

Cykl Garmin Ultra Race to największy cykl biegów górskich w naszym kraju. W ubiegłych latach cykl odbywał się w Myślenicach (Beskid Wyspowy), Radkowie (Góry Stołowe) oraz Gdańsku (Trójmiejski Park Krajobrazowy). W tym roku do cyklu dołącza Tolkmicko, gdzie zawodnicy będą mieli okazję rywalizować na trasach o długości: 80 km, 50 km, 25 km oraz 12 km, poprowadzonych przez urokliwe i nieodkryte lasy Wysoczyzny Elbląskiej. W ramach imprezy odbędzie się również rywalizacja biegowa najmłodszych w ramach Garmin Junior. Dzieci i młodzież będą się ścigać na dystansach 200 m, 500 m oraz 1000 m. Garmin Ultra Race odbędzie się w dn. 09 sierpnia (sobota). Wszelkie szczegóły dotyczące Garmin Ultra Race Tolkmicko znajduja się na stronie internetowej cyklu www.ultrarace.pl.

Garmin Gravel Race to impreza kolarska, skierowana do miłośników kolarstwa gravelowego. Dotychczasowe edycje imprezy odbywały się od 2021 roku w Świeradowie Zdroju (Góry Izerskie). Edycja w Tolkmicku odbędzie się po raz pierwszy, a kolarze z całej Polski odkryją rowerowy potencjał Wysoczyzny Elbląskiej, podczas rywalizacji na dystansach ok. 70 km oraz ok. 35 km. Trasy będą poprowadzone licznymi drogami szutrowymi oraz leśnymi duktami i śnieżkami. Garmin Gravel Race odbędzie się w dn. 10 sierpnia (niedziela). Dokładne informacje dotyczące cyklu można znaleźć na stronie www.gravelrace.pl.

Miasteczko zawodów, skupiającego dwa opisane wyżej wydarzenia Festiwalu Sportowego TolkmickON, będzie się znajdować na terenie Folwarku Kadyny. Festiwal odbędzie się pod patronatem miasta i gminy Tolkmicko.