Nowy/stary prezes w Tygrysie

Po 11 latach pracy z Klubu Sportów Walki „Tygrys“ odchodzi Paweł Drzewiecki. Na stanowisku prezesa zastąpi go Hieronim Kozakiewicz - założyciel klubu.

W czwartek (7 kwietnia) w jednej z elbląskich restauracji odbyło się walne zebranie członków Klubu Sportów Walki Tygrys. Najważniejszym punktem był wybór nowego prezesa klubu. Dotychczasowy, Paweł Drzewiecki, zdecydował się nie ubiegać o reelekcję ze względu na stan zdrowia. Paweł Drzewiecki w Tygrysie pracował od 11 lat, od czterech był prezesem klubu. - Mam dużo radości z tego, że wychowałem kilku dobrych zawodników, którzy zdobywali medale. Szczególnie cieszy mnie, kiedy widzę, jak pokierowali swoim życiem po zakończeniu kariery sportowej. Kiedy widzę, jaki wpływ na nich miał boks - mówił Paweł Drzewiecki.

Dziś w Tygrysie trenuje kilkudziesięciu pięściarzy. Warto zwrócić uwagę na srebrnego medalistę mistrzostw Polski - Nikodema Kozaka. - Kilka dni temu wygrał mistrzostwa okręgu warmińsko - mazurskiego. Wszyscy nasi zawodnicy zaprezentowali się z bardzo dobrej strony. Tylko się cieszyć. Mamy fajnych młodych zawodników. Kiedy ich się dobrze poprowadzi, to powinny być medale mistrzostw Polski - kontynuował Paweł Drzewiecki. - Liczę też na to, że Nikodem Kozak wyjedzie na mistrzostwa świata. Jest na dobrej drodze, jeżeli w tym roku zdobędzie mistrzostwo Polski, to chyba już nie będzie żadnych wymówek, żeby nie mógł jechać.

Ale to już zadanie dla nowego prezesa. Wczorajsze walne jednogłośnie zdecydowało, że na to stanowisko wróci założyciel klubu i dotychczasowy honorowy prezes, Hieronim Kozakiewicz. - Na powrót na stanowisko prezesa namówili mnie sponsorzy klubu. Też nie było chętnych, bo to „ciężki“ kawałek chleba. Zdecydowałem się więc wrócić. Ale chciałbym, żeby to była sytuacja przejściowa i za kilka lat prezesem został ktoś młody - mówił Hieronim Kozakiewicz.

Jakie wyzwania stoją przed klubem? - Po pierwsze: jak najwięcej sukcesów. Po drugie: chcemy pokazać się w Elblągu w walkach i zawodach bokserskich. Chcielibyśmy, żeby chociaż dwa razy w roku odbywały się w Elblągu turnieje bokserskie. Grudniowy turniej o puchar mojego imienia będzie kontynuowany po przerwie związanej z pandemią - kontynuował nowy/stary prezes.

