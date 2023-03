O finał baraży w Elblągu

Basketball Elbląg poznał swoich rywali w walce o finał baraży o II ligę. Podopieczni Arkadiusza Majewskiego będą mogli liczyć na wsparcie swoich kibiców, ponieważ zagrają w Elblągu.

Dziś (21 marca) w siedzibie Polskiego Związku Koszykówki odbyło się losowanie grup półfinałowych turniejów barażowych. Jednym z organizatorów turniejów będzie Basketball Elbląg, co oznacza, że podopieczni Arkadiusza Majewskiego o turniej finałowy powalczą w Elblągu. Turniej odbędzie się w terminie 31 marca - 2 kwietnia.

Elblążanie byli losowani z pierwszego koszyka i trafili do grupy F. Ich rywalami będzie Pogoń Mogilno, Basket Junior Poznań oraz Gimbasket Wrocław.

Kim są rywale?

Pogoń Mogilno to wicemistrz grupy obejmującej województwo kujawsko-pomorskie i łódzkie. W tabeli został wyprzedzony jedynie przez Enea Astorię Bydgoszcz. W 14 meczach Pogoń odniosła tylko dwie porażki. Zdobyła 1294 punkty (92,42 punktu na mecz), straciła 997 (71,21 punktu na mecz). Najbardziej skutecznym koszykarzem zespołu z Mogilna jest Norbert Jaśtak, który w 14 meczach zdobył 289 punktów (średnia: 20,64 punktu na mecz).

Basket Junior Poznań zajął trzecie miejsce w wielkopolsko-zachodniopomorskiej grupie III ligi. W tej grupie rozgrywki na czwartym poziomie rozgrywek były przeprowadzone dwustopniowo. W pierwszym etapie uczestniczące drużyny podzielono pod względem terytorialnym na dwie grupy. Basket wygrał swoją grupę z bilansem 13 zwycięstw i 1 porażka; punkty zdobyte: 1193 (85,21 punktu na mecz), stracone 809 (57,78 punktu na mecz). W grupie mistrzowskiej poznaniacy uplasowali się na trzeciej pozycji, za Koszem Kompaktowym Pleszew i Wiarą Lecha Poznań. W 10 spotkaniach grupy mistrzowskiej Basket odniósł siedem zwycięstw i trzy porażki. Bilans punktowy: 825 (82,5 punktu na mecz) punktów zdobytych do 724 (72,4 punktu na mecz) straconych. Najskuteczniejszym koszykarzem Basketu jest Igor Urban, który w 17 spotkaniach zdobył 234 punkty, co daje średnią 13,76 na mecz. I jest to dopiero 20. wynik w tej grupie.

Gimbasket Wrocław to trzecia drużyna ligi dolnośląsko-lubuskiej. W 18 spotkaniach wrocławianie odnieśli 13 zwycięstw i 5 porażek. Zdobyli 1387 punktów (średnio 75,94 na mecz), stracili 1174 punkty (średnio 65,22 na mecz). W tabeli wyprzedzili ich Basket Legnica i Chrobry Kłodzko. Najskuteczniejszym koszykarzem Gimbasketu jest Jakub Lewandowski, który w 14 spotkaniach zdobył 263 punkty, średnia 18,79 punktu na mecz.

Wiele wskazuje na to, że turniej barażowy odbędzie się w hali MOS przy ul. Kościuszki. Do finału baraży o 2. ligę awansują dwie najlepsze drużyny elblaskiego turnieju. O szczegółach dotyczących harmonogramu spotkań poinformujemy, jak tylko będą znane.