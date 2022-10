O krok od medalu mistrzostw świata

W minioną sobotę (15 października) w Niemczech w Braunschweigu odbyły się Mistrzostwa Świata Formacji Tanecznych. Z Polski na mistrzostwa pojechały aż 4 drużyny - dwie tańczące w stylu standardowym i dwie w latynoamerykańskim.

W Mistrzostwach Świata Formacji w stylu standardowym wystartowało w sumie 15 zespołów m.in. z Czech, Niemiec, Holandii, Austrii, Słowacji, Węgier, Mongolii. Polskę reprezentowały dwie formacje Jantar Elbląg oraz Fantan Kraśnik. Elbląska drużyna, która 18 września zdobyła tytuł Mistrza Polski - zdobyła jednocześnie możliwość reprezentowania naszego kraju na arenie międzynarodowej. Pierwszym sprawdzianem dla Formacji był start na Mistrzostwach Europy, które odbyły się 24 września w Niemczech (Norymberga). Jantar Elbląg zajął tam 4 miejsce, rywalizując w gronie 11 zespołów.

Dziś jesteśmy znów pełni emocji. Elbląska formacja startująca w Mistrzostwach Świata z numerem 13 była o krok od brązowego medalu. Tancerze Jantara Elbląg zajęli czwarte miejsce - jest to z pewnością czynnik jeszcze bardziej motywujący młodych tancerzy i trenerów do ciężkiej pracy! Od Mistrzostw Europy formacja zrobiła krok do przodu - z punktacji 30.850 (ME) na 33.125 (MŚ)! Plan przebicia bariery 33 pkt został zrealizowany w 100%.

Mistrzowski zespół tworzą Marianna Karman, Nikola Knyszyńska, Wiktoria Szymańska, Kinga Sokalska, Julia Fidut, Agnieszka Jankowska, Justyna Długołęcka, Katarzyna Obrębska, Kamila Kurkowska, Marta Dębska, Karol Ledwosiński, Krystian Dolegała, Paweł Szreder, Bartosz Bloch, Karol Magalski, Marcel Tworkowski, Michał Dreger, Nikodem Stańczewski, Igor Zeitz. Oprócz podziękowań, które należą się tancerzom za ciężką pracę i konsekwencję w dążeniu do celu, składamy również gratulacje trenerom Paulinie Czyżyk i Piotrowi Czyżyk za doskonałe przygotowanie zespołu, a także rodzicom za pomoc i wsparcie. Jeszcze raz wielkie gratulacje!

Druga polska formacja, Fantan Kraśnik zakończyła rywalizację w pierwszej rundzie.