Od Tygrysa dla Tygrysów (i nie tylko)

W maju tego roku doszło do spotkania Hieronima Kozakiewicza i Dariusza Michalczewskiego Obu panów łączy miłość do boksu i fakt, że są prezesami elbląskiego Klubu Sportów Walki „Tygrys”. Efekty tego spotkania możemy zobaczyć w Hali Atletikon.

Dotychczas elbląscy pięściarze trenowali i toczyli walki sparingowe na tzw. „ringu powierzchniowym”. Po cichu marzyli jednak o profesjonalnym, który można byłby wykorzystywać podczas organizacji turniejów.

Marzenia przybrały realny kształt w maju, kiedy dwaj prezesi Tygrysa: Hieronim Kozakiewicz i Dariusz Michalczewski (honorowy prezes) spotkali się, żeby pogadać. Od słowa do słowa doszli do wniosku, że elbląskim pięściarzom potrzebny jest profesjonalny ring. I dostaną go w prezencie od fundacji Darka Michalczewskiego „Równe szanse”.

Wczoraj (22 lipca) nowy ring przyjechał do Elbląga i w porozumieniu z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji został umieszczony w Hali Atletikon, gdzie na co dzień trenują elbląscy pięściarze.

fot. nadesłana

- Chciałbym, żeby ten ring służył nie tylko pięściarzom Tygrysa, ale i naszym kolegom z Kontry, Fighter Sambo, wszystkim tym, którzy będą go potrzebować – mówił Hieronim Kozakiewicz, prezes KSW Tygrys. - W imieniu całej społeczności klubu chcę podziękować za taki prezent.

To jednak nie koniec wsparcia. Pięściarze oprócz ringu otrzymają też urządzenia siłowni: m.in. wioślarza, dzięki któremu będą mogli przygotowywać się do turniejów. Wartość prezentu to około 40 tys. zł.

Oficjalne przekazanie ringu jest planowane na początek września. Pięściarze z pewnością nie będą czekać na oficjalne uroczystości, już w wakacje sprawdzą swój nowy nabytek.