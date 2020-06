Odbyły się finałowe rozgrywki brydżowe

Rozgrywki finałowe trzeciej edycji Elbląskiej Internetowej Ligi Brydżowej dobiegły końca. Na starcie stanęła rekordowa liczba czternastu drużyn w obsadzie mistrzowskiej i międzynarodowej . Rywalizacja była niezwykle ciekawa i zacięta.

Zwyciężyła międzynarodowa drużyna Nowy Staw Żuławy - Pleven Bułgaria wyprzedając Main Bridge Club Zatoka Braniewo i międzynarodową drużynę ESBS - Breno Włochy. Zwycięzcy wystąpili w składzie: kpt. Kazimierz Konefał, małżeństwo Aleksijeva, Slavi Aleksijew, Rumen Marincev i Sachko Romanov.

Z przyjemnością przyjęliśmy zaproszenie do uczestnictwa w tych elitarnych międzynarodowych zawodach. Przygotowywaliśmy się solidnie trenując i doskonaląc poziom umiejętności we współpracy duetów. Zaowocowało to zdobyciem zaszczytnego tytułu pierwszego drużynowego Wicemistrza EILB.- mówi Kpt. Zatoki Braniewo, Ryszard Pichla. - Dziękuję drużynie za wspaniały sukces. Cieszę się, że byłem częścią tego teamu, który jest jednym z bastionów brydża w regionie Warmii i Mazur.

W związku z niewygaśnięciem pandemii koronawirusa na prośbę miłośników i sympatyków królewskiej gry Zarząd Elbląskiego Stowarzyszenia Brydża Sportowego uruchomił czwartą edycję Elbląskiej Internetowej Ligi Brydżowej.