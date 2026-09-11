Odkryj ciekawostki Starego Miasta i sięgnij po medal

To wyśmienita propozycja na aktywne i ciekawe spędzenie popołudnia. Już w najbliższą niedzielę (13 września) zapraszamy na Stare Miasto w Elblągu, gdzie każdy chętny będzie mógł wziąć udział w wydarzeniu „Sprintem po elbląskiej starówce”. Uczestnicy, wyposażeni w mapy i karty zadań, będą odkrywali tajemnice i ciekawostki Starego Miasta, a po drodze czekać na nich będą punkty kontrolne, zagadki i proste zadania sprawnościowe.

Zapraszamy do udziału w wyjątkowej grze miejskiej, która połączy aktywność fizyczną z odkrywaniem uroków Starego Miasta. Wydarzenie skierowane jest do wszystkich: pasjonatów sportu, biegów na orientację, a także całych rodzin, które lubią spędzać wolny czas aktywnie i ciekawie. Uczestnicy, wyposażeni w specjalne mapy i karty zadań, będą musieli jak najszybciej dotrzeć do wyznaczonych punktów kontrolnych ukrytych w malowniczych zaułkach elbląskiej starówki. W każdym z nich będą czekały zagadki, a w pięciu wybranych punktach zawodnicy wykonają proste zadania sprawnościowe, przygotowane i nadzorowane przez wykwalifikowanych instruktorów.

– Chcemy pokazać, że historia nie musi być nudna, a sport może być świetną formą integracji. Elbląska starówka ma niesamowity klimat i mnóstwo zakamarków, które idealnie nadają się na dynamiczną grę miejską. Połączenie wysiłku intelektualnego z aktywnością fizyczną gwarantuje niezapomniane emocje i mnóstwo endorfin – podkreślają organizatorzy wydarzenia.

Na uczestników, którzy dotrą do mety, będą czekały pamiątkowe medale oraz upominki.

Start i meta będą znajdowały się na Bulwarze Zygmunta Augusta przy napisie „Kocham Elbląg”. Z trasą gry będzie się można zmierzyć w godz. 13:00-17:00. Zapisy uczestników prowadzone będą na miejscu.

Zapraszamy do wspólnej zabawy aktywnego odkrywania Elbląga i poznawania historii naszego miasta! Do zobaczenia na starcie!

Wydarzenie „Sprintem po elbląskiej starówce” jest kolejnym działaniem organizowanym w ramach projektu „Włączenie przez sport fundamentem rewitalizacji społecznej w Elblągu”, na które Miasto Elbląg pozyskało dofinansowanie w wysokości 150 tys. zł. Partnerem społecznym projektu jest Stowarzyszenie MKS Truso Elbląg.

Działania w ramach projektu skierowane są do dzieci i młodzieży, seniorów, osób z niepełnosprawnościami oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Wielkim finałem projektu będzie festyn sąsiedzki na stadionie przy ul. Krakusa, zaplanowany na maj 2027 r.