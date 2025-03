Odkrywamy wiosnę i zwiedzamy Marzęcino

Marcowe edycje Miejskich Wycieczek Rowerowych to zawsze okazja do poszukiwania pierwszych oznak nadchodzącej wiosny. Nie inaczej będzie i tym razem, a dodatkową atrakcją będzie zwiedzanie wnętrza zabytkowego kościoła w Marzęcinie. Wyruszamy 16 marca o godzinie 9 z ulicy Wodnej na Starym Mieście (napis "Elbląg").

Trasa wycieczki rozpocznie się w Elblągu, skąd udamy się przez Kazimierzowo, Jazową, Solnicę i Orliniec do Marzęcina. Tam, korzystając z przerwy między mszami, zwiedzimy wnętrze kościoła pod opieką Leszka Marcinowskiego, przewodnika PTTK, oraz ks. Arkadiusza Burandta, proboszcza tamtejszej parafii. Powrót zaplanowany jest przez Kępki, Bielnik Drugi i Władysławowo do Elbląga. Zakończenie wycieczki przewidziane jest przy rondzie Bitwy Warszawskiej. Trasa liczy 40 km i zalicza się do łatwych, ponieważ nie zawiera podjazdów. To doskonała okazja do rozpoczęcia sezonu rowerowego.

Tempo jazdy będzie dostosowane do pogody i możliwości grupy. W trakcie wycieczki przewidziane są krótkie przerwy na odpoczynek, posiłek i zdjęcia. Główny postój odbędzie się w Marzęcinie, gdzie zwiedzimy kościół. Tradycyjnie na trasie nie zabraknie również słodkiego wsparcia energetycznego, przygotowanego przez Gminę Elbląg. Zapraszamy wszystkich chętnych do aktywnego spędzenia czasu na świeżym powietrzu. Udział w wycieczce jest bezpłatny, a zakończenie planowane jest na godzinę 13:00.

Każdy uczestnik powinien zadbać o dobry stan techniczny swojego roweru. Zalecamy zabranie podstawowych akcesoriów rowerowych, takich jak dętka, łatki, pompka i klucze. Szczególnie polecamy używanie kasku. Wycieczka odbędzie się bez względu na pogodę, dlatego prosimy o odpowiedni ubiór dostosowany do warunków atmosferycznych. Rekomendujemy rowery wyposażone w sprawne przerzutki.

Nowy sezon to również nowa edycja konkursu "Aktywny uczestnik Miejskich Wycieczek Rowerowych 2025", w którym główną nagrodą będzie rower Folta ufundowany przez Salon-Serwis Rowerowy Wadecki. Zachęcamy do zabrania książeczek turystyki kolarskiej PTTK. Osoby, które jeszcze ich nie posiadają, mogą zakupić je za 10 zł w siedzibie PTTK Oddział Ziemi Elbląskiej przy ulicy Krótkiej 5 w Elblągu.

Miejskie Wycieczki Rowerowe organizowane są przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji we współpracy z PTTK Oddziałem Ziemi Elbląskiej, Salonem-Serwisem Rowerowym Wadecki, Gminą Elbląg i Parkiem Krajobrazowym Wysoczyzny Elbląskiej.