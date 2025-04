Oficjalna koszulka XVI Biegu Piekarczyka

Koszulka to coś więcej niż tylko element sportowego stroju. To znak, że jesteś częścią wyjątkowego wydarzenia, w którym serce Elbląga bije sportowym rytmem. Dziś z przyjemnością prezentujemy oficjalną koszulkę XVI Elbląskiego Biegu Piekarczyka. Sprzedaż właśnie wystartowała.

W tym roku popularny Piekarczyk zyska jeszcze bardziej wyjątkowy charakter – towarzyszy mu jubileusz 50-lecia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Z tej okazji na trasie i poza nią czekać będą atrakcje dla całych rodzin, ale zanim spotkamy się 8 czerwca na starcie, warto zaopatrzyć się w wyjątkowy element – koszulkę, która doskonale oddaje ducha tej imprezy.

Koszulka techniczna wykonana została z lekkiego, oddychającego materiału, idealnego zarówno na biegowe treningi, jak i na start w zawodach. Dynamiczny layout przygotowany specjalnie na tegoroczną edycję świetnie komponuje się z klasyczną bielą, która jest tzw. bazą koszulki. Nie zabrakło również miejsca na oficjalne logo, datę oraz główny element plakatu, czyli biegaczkę.

Koszulki dostępne są zarówno dla dorosłych (rozmiary S–XXL), jak i dla dzieci (rozmiary 110–160 cm), dzięki czemu każdy uczestnik – niezależnie od wieku – może wystartować w stroju, który będzie piękną pamiątką na lata. Można ją nabyć poprzez stronę tylko do 1 czerwca, szczegóły na elektronicznezapisy.pl.

Choć to nie koszulka tworzy biegacza, to z pewnością dodaje motywacji i energii, a zdjęcia z mety w niej wyglądają jeszcze lepiej. To nie tylko pamiątka – to dowód Twojego zaangażowania i udziału w jednym z najważniejszych wydarzeń sportowych w Elblągu. Nie zwlekaj – zamów koszulkę już dziś i bądź gotowy na sportowe święto 8 czerwca!